https://ria.ru/20200824/shtraf-1576264883.html

Юрист сообщил, какое наказание грозит родителям за пропаганду АУЕ* детьми

Родителям, чьи дети пропагандируют запрещенное в России криминальное движение АУЕ*, может грозить штраф до 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:43

2020-08-24T23:43

2020-08-25T01:11

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Родителям, чьи дети пропагандируют запрещенное в России криминальное движение АУЕ*, может грозить штраф до 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.Неделю назад Верховный суд России запретил АУЕ*, которое <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> определила как "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия — "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*).По его словам, выкрики с призывами вступить в организацию, признанную экстремистской, считаются преступлением, кроме того, участие и самого несовершеннолетнего в таком движении уголовно наказуемо. Однако эксперт отметил, что привлечь к ответственности за выкрики достаточно сложно."Необходимы доказательства — свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио или видеодоказательства. То есть это серьезное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину в том числе несовершеннолетних", — подчеркнул Александров.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200824/1576240795.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия