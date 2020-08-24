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В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии
Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:59
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дмитрий любинский
австрия
в мире
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<strong>ВЕНА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.Российские дипломаты служат в Вене в трех миссиях - в посольстве, постпредстве при международных организациях и постпредстве при ОБСЕ. В посольстве не уточнили РИА Новости, дипломата какой именно миссии коснулась эта мера австрийских властей.Ранее в понедельник австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон-грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".
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дмитрий любинский, австрия, в мире

В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии

10:59 24.08.2020 (обновлено: 11:51 24.08.2020)
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© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.
"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - сообщили в посольстве.
Российские дипломаты служат в Вене в трех миссиях - в посольстве, постпредстве при международных организациях и постпредстве при ОБСЕ. В посольстве не уточнили РИА Новости, дипломата какой именно миссии коснулась эта мера австрийских властей.
Ранее в понедельник австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон-грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".
Владимир Джабаров
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