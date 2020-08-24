https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576225158.html

В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии

Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:59

2020-08-24T10:59

2020-08-24T11:51

дмитрий любинский

австрия

в мире

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<strong>ВЕНА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.Российские дипломаты служат в Вене в трех миссиях - в посольстве, постпредстве при международных организациях и постпредстве при ОБСЕ. В посольстве не уточнили РИА Новости, дипломата какой именно миссии коснулась эта мера австрийских властей.Ранее в понедельник австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон-грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".

https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576224101.html

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австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий любинский, австрия, в мире