https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576225158.html
В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии
Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:59
2020-08-24T10:59
2020-08-24T11:51
дмитрий любинский
австрия
в мире
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<strong>ВЕНА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.Российские дипломаты служат в Вене в трех миссиях - в посольстве, постпредстве при международных организациях и постпредстве при ОБСЕ. В посольстве не уточнили РИА Новости, дипломата какой именно миссии коснулась эта мера австрийских властей.Ранее в понедельник австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон-грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".
https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576224101.html
2
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий любинский, австрия, в мире
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.
"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - сообщили в посольстве.
Российские дипломаты служат в Вене в трех миссиях - в посольстве, постпредстве при международных организациях и постпредстве при ОБСЕ. В посольстве не уточнили РИА Новости, дипломата какой именно миссии коснулась эта мера австрийских властей.
Ранее в понедельник австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон-грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным".