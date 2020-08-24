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"Недоразумение". В Совфеде оценили данные о высылке дипломата из Австрии
В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из Австрии - это недоразумение, которое скоро разрешится, у Москвы и Вены крепкие, хорошие РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:40
2020-08-24T11:26
высылка российского дипломата из австрии
владимир джабаров
совет федерации рф
евросоюз
австрия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> - это недоразумение, которое скоро разрешится, у Москвы и Вены крепкие, хорошие отношения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.При этом он напомнил, что за последние месяцы произошёл ряд подобных инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран.По его словам, решение о том, последует ли зеркальный ответ РФ на высылку российского дипломата, примет руководство нашей страны.
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высылка российского дипломата из австрии, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, австрия, в мире

"Недоразумение". В Совфеде оценили данные о высылке дипломата из Австрии

10:40 24.08.2020 (обновлено: 11:26 24.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из Австрии - это недоразумение, которое скоро разрешится, у Москвы и Вены крепкие, хорошие отношения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"С Австрией у нас хорошие, крепкие отношения. Будем считать, что все это недоразумение, которое разрешится", - сказал сенатор.
Здание МИД России
19 августа, 14:29
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
При этом он напомнил, что за последние месяцы произошёл ряд подобных инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран.
"Это плохая тенденция, что страны Евросоюза начинали и продолжают такую практику. Думаю, что надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской компанией", - заявил Джабаров.
По его словам, решение о том, последует ли зеркальный ответ РФ на высылку российского дипломата, примет руководство нашей страны.
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Высылка российского дипломата из АвстрииВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвросоюзАвстрияВ мире
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