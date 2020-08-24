https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576224101.html

"Недоразумение". В Совфеде оценили данные о высылке дипломата из Австрии

В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из Австрии - это недоразумение, которое скоро разрешится, у Москвы и Вены крепкие, хорошие РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:40

2020-08-24T10:40

2020-08-24T11:26

высылка российского дипломата из австрии

владимир джабаров

совет федерации рф

евросоюз

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> - это недоразумение, которое скоро разрешится, у Москвы и Вены крепкие, хорошие отношения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.При этом он напомнил, что за последние месяцы произошёл ряд подобных инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран.По его словам, решение о том, последует ли зеркальный ответ РФ на высылку российского дипломата, примет руководство нашей страны.

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

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австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российского дипломата из австрии, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, австрия, в мире