https://ria.ru/20200824/shkola-1576237260.html

В Москве рассказали о правилах организации внеурочных занятий в школах

Бассейны в школах Москвы не будут работать до 1 октября, кружки и дополнительные занятия будут организовываться только для параллелей, сообщила журналистам... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:21

2020-08-24T13:21

2020-08-24T13:24

социальный навигатор

сн_образование

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Бассейны в школах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> не будут работать до 1 октября, кружки и дополнительные занятия будут организовываться только для параллелей, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Она добавила, что продленка также может быть организована по параллелям, в зависимости от возможностей школы. "А если у школы такой возможности не будет, то тогда мы организуем по ступеням, если родители захотят", - пояснила Ракова.Заммэра также уточнила, что школьные бассейны пока работать не будут.

https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html

https://ria.ru/20200817/1575896078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , москва, общество