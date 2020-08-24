В Москве рассказали о правилах организации внеурочных занятий в школах
13:21 24.08.2020 (обновлено: 13:24 24.08.2020)
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© ГК "ПИК"Бассейн
© ГК "ПИК"
Бассейн. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Бассейны в школах Москвы не будут работать до 1 октября, кружки и дополнительные занятия будут организовываться только для параллелей, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы приняли решение, что в школах дополнительное образование будет организовано также в кружках пока по параллелям, то есть группа может быть организована только из детей из одной параллели. То есть дети 1 и 3 класса одновременно в театральный кружок ходить не будут. То есть отдельно для первого класса кружок и отдельно для третьего класса кружок", - сказала Ракова.
Она добавила, что продленка также может быть организована по параллелям, в зависимости от возможностей школы. "А если у школы такой возможности не будет, то тогда мы организуем по ступеням, если родители захотят", - пояснила Ракова.
Заммэра также уточнила, что школьные бассейны пока работать не будут.
"Что касается работы бассейна, то пока мы приняли решение, что до 1 октября мы не будем начинать работу бассейнов в школе, тем более что хорошая погода, и дети будут иметь возможность побольше времени провести на школьных стадионах – они все отремонтированы, хорошего качества – и будут заниматься физкультурой преимущественно на улице. Потом вернемся к этому вопросу в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - сказала Ракова.