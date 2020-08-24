https://ria.ru/20200824/sakhalin-1576216742.html

Японский журналист посетовал на исчезновение "следов истории" на Сахалине

Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:10

2020-08-24T03:10

2020-08-24T09:21

россия

сахалин

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японский</a> журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете <a href="https://www.tokyo-np.co.jp/article/49771" target="_blank">Tokyo Shimbun</a> модернизацию железнодорожных путей на <a href="https://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине</a> до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии."Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии", - пишет автор.По его словам, в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей. "В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге", - посетовал Коянаги.Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> — 1520 миллиметров). В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.<strong>Полный текст статьи читайте на</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200823/247960575.html" target="_blank">сайте ИноСМИ>> </a></strong>

https://ria.ru/20200322/1568979764.html

https://ria.ru/20200815/1575822112.html

Mar Nightmare Ну и правильно - зачем на российской земле нужен японский след? Самураям давно пора понять, что им абсолютно ничего не светит и уже перестать поднимать эту тему. 96

Александр Закупин Куча памятников на острове, все сохранены и реставрированы, в Корсакове банк японский времен Карафуто ждёт реконструкции, денег немало нужно на сохранение памяти о этих и их издевательствах над рабами из Кореи, а они сожалеют? Считаю что вообще за их счёт это нужно делать! 56

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, япония, в мире