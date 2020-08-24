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Японский журналист посетовал на исчезновение "следов истории" на Сахалине
Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:10
2020-08-24T09:21
россия
сахалин
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японский</a> журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете <a href="https://www.tokyo-np.co.jp/article/49771" target="_blank">Tokyo Shimbun</a> модернизацию железнодорожных путей на <a href="https://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине</a> до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии."Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии", - пишет автор.По его словам, в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей. "В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге", - посетовал Коянаги.Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> — 1520 миллиметров). В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.<strong>Полный текст статьи читайте на</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200823/247960575.html" target="_blank">сайте ИноСМИ&gt;&gt; </a></strong>
https://ria.ru/20200322/1568979764.html
https://ria.ru/20200815/1575822112.html
Ну и правильно - зачем на российской земле нужен японский след? Самураям давно пора понять, что им абсолютно ничего не светит и уже перестать поднимать эту тему.
96
Куча памятников на острове, все сохранены и реставрированы, в Корсакове банк японский времен Карафуто ждёт реконструкции, денег немало нужно на сохранение памяти о этих и их издевательствах над рабами из Кореи, а они сожалеют? Считаю что вообще за их счёт это нужно делать!
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россия
сахалин
япония
РИА Новости
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россия, сахалин, япония, в мире

Японский журналист посетовал на исчезновение "следов истории" на Сахалине

03:10 24.08.2020 (обновлено: 09:21 24.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПавильон "Сахалин"
Павильон Сахалин
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Павильон "Сахалин". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии.
"Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии", - пишет автор.
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По его словам, в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей.
"В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге", - посетовал Коянаги.
Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров).
В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияСахалинЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Ну и правильно - зачем на российской земле нужен японский след? Самураям давно пора понять, что им абсолютно ничего не светит и уже перестать поднимать эту тему.
24 августа, 03:38
Mar Nightmare
9230001
Куча памятников на острове, все сохранены и реставрированы, в Корсакове банк японский времен Карафуто ждёт реконструкции, денег немало нужно на сохранение памяти о этих и их издевательствах над рабами из Кореи, а они сожалеют? Считаю что вообще за их счёт это нужно делать!
24 августа, 04:24
Александр Закупин
5510000
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