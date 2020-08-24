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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/s-500-1576251322.html
Сенатор оценил перспективы С-500 на мировом рынке вооружений
Учитывая высокий спрос на С-400 в мире и заявленные характеристики нового образца, на С-500 будет много заявок, считает сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:44
2020-08-24T16:55
новое оружие россии
россия
алексей кондратьев
с-500 "прометей"
юрий борисов (вице-премьер)
с-400 «триумф»
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Учитывая высокий спрос на <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> в мире и заявленные характеристики нового образца, на <a href="http://ria.ru/product_S-500_Prometejj/" target="_blank" data-auto="true">С-500</a> будет много заявок, считает сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Как рассказал в понедельник вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству.По его словам, сейчас неуместно говорить о технических характеристиках С-500 "в силу секретности разработки"."Однако заявленные возможности борьбы с самыми перспективными западными образцами ракетного нападения и их аналогами являются самыми передовыми в мире. Это признаётся военными экспертами НАТО и Китая", - заключил Кондратьев.
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россия, алексей кондратьев, с-500 "прометей", юрий борисов (вице-премьер), с-400 «триумф», безопасность

Сенатор оценил перспективы С-500 на мировом рынке вооружений

16:44 24.08.2020 (обновлено: 16:55 24.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Учитывая высокий спрос на С-400 в мире и заявленные характеристики нового образца, на С-500 будет много заявок, считает сенатор Алексей Кондратьев.
Как рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов, начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству.

"С учётом мирового спроса на образец-предшественник - С-400, надо полагать, что С-500 будет пользоваться не меньшим спросом", - сказал политик РИА Новости в понедельник.

По его словам, сейчас неуместно говорить о технических характеристиках С-500 "в силу секретности разработки".
"Однако заявленные возможности борьбы с самыми перспективными западными образцами ракетного нападения и их аналогами являются самыми передовыми в мире. Это признаётся военными экспертами НАТО и Китая", - заключил Кондратьев.
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Новое оружие РоссииРоссияАлексей КондратьевС-500 "Прометей"Юрий Борисов (вице-премьер)С-400 «Триумф»Безопасность
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