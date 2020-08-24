https://ria.ru/20200824/s-500-1576251322.html

Сенатор оценил перспективы С-500 на мировом рынке вооружений

Учитывая высокий спрос на С-400 в мире и заявленные характеристики нового образца, на С-500 будет много заявок, считает сенатор Алексей Кондратьев. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:44

2020-08-24T16:44

2020-08-24T16:55

новое оружие россии

россия

алексей кондратьев

с-500 "прометей"

юрий борисов (вице-премьер)

с-400 «триумф»

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572085791_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_8d548ecdd8a7a4fba85a166c2a848582.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Учитывая высокий спрос на <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> в мире и заявленные характеристики нового образца, на <a href="http://ria.ru/product_S-500_Prometejj/" target="_blank" data-auto="true">С-500</a> будет много заявок, считает сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Как рассказал в понедельник вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству.По его словам, сейчас неуместно говорить о технических характеристиках С-500 "в силу секретности разработки"."Однако заявленные возможности борьбы с самыми перспективными западными образцами ракетного нападения и их аналогами являются самыми передовыми в мире. Это признаётся военными экспертами НАТО и Китая", - заключил Кондратьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575912590.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кондратьев, с-500 "прометей", юрий борисов (вице-премьер), с-400 «триумф», безопасность