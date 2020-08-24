https://ria.ru/20200824/rossiya-1576238035.html

Россияне назвали черты "русского характера"

Россияне считают, что "русский характер" действительно существует, а большинство из черт, которые его олицетворяют, — положительные. Такие данные опроса привел... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:37

2020-08-24T13:37

2020-08-24T15:00

россия

вциом

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россияне</a> считают, что "русский характер" действительно существует, а большинство из черт, которые его олицетворяют, — положительные. Такие данные опроса привел <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10415" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВЦИОМ</a>.С тем, что есть набор общих черт, присущих большинству русских людей, согласны 70% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 22%, а еще 8% ответить на этот вопрос затруднились.Из тех, кто заявил о наличии "русского характера", 59% отметили, что в нем больше положительных черт, 2% — что больше отрицательных, а 37% считают, что таких черт "примерно поровну".Положительными чертами, свойственными русскому национальному характеру, отметившие его существование респонденты называли доброту, душевность, эмпатию (32%); мужественность, упорство, стойкость (23%); терпимость, безотказность, адаптивность (18%); взаимовыручку, товарищество (14%); патриотизм, гордость (13%); честность, искренность (11%); оптимизм (9%); доверчивость, миролюбие (7%); трудолюбие (7%); гостеприимность (6%); талантливость, ум (5%) и другие. Ответов можно было дать и несколько, но 21% затруднились назвать какие-либо из положительных качеств, а 2% причислили к ним легкомыслие.Среди отрицательных черт россиян опрошенные назвали: пристрастие к алкоголю, наркотикам (21%); надежду на "авось", лень, безынициативность (17%); всепрощение, покорность, терпеливость (8%); разобщенность, эгоизм (6%); жестокость, завистливость, агрессивность (6%); доверчивость (5%); вспыльчивость, безрассудство (4%); равнодушие, пофигизм (4%) и другие. При этом 35% затруднились называть отрицательные черты "русского характера".Респондентов также спросили про "западный характер" — черты, свойственные американцам, англичанам, французам, немцам и другим. По мнению 47% опрошенных, он есть, 33% так не считают, а 20% затруднились ответить. Среди положительных черт "западного характера" упомянули ответственность, умение держать себя, уважение друг к другу и закону, прагматизм, рациональность, жизнерадостность и другие. Среди отрицательных — любовь к деньгам, прагматизм, высокомерие, чванливость, нелюбовь к русским, бессердечность, глупость, хитрость и другие.При этом 15% из заявивших о существовании "западного характера" россиян считают, что в нем больше положительных черт, 12% — что больше отрицательных, 57% — что примерно поровну.По мнению 8% опрошенных, между русскими и западными людьми больше сходства, 47% считают, что больше различий, а 38% полагают, что схожих и отличных черт примерно поровну.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200722/1574702851.html

https://ria.ru/20180222/1515167566.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество