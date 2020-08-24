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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/pushkov-1576217431.html
"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале видеозапись с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой тот запечатлен с... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T06:12
2020-08-24T06:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
алексей пушков
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram-канале</a> видеозапись с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видеозапись, на которой Лукашенко выходит из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, в бронежилете и с автоматом."Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?" – написал Пушков.Сенатор добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было", выразив при этом мнение, что "были грубые ошибки в политике".Протесты в БелоруссииВ Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее. Примерно через час участники несанкционированной акции начали расходиться.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Дорогие мои земляки! Дай вам Бог силы пережить этот психоз! И не дай Бог народу таких "правителей"!
178
Зеленского в броннике переплюнуть решил. Выглядит ещё смешнее. В кого он стрелять то собирался?
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минск
белоруссия
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Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция.
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светлана тихановская, александр лукашенко, алексей пушков, минск, белоруссия, в мире

"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко

06:12 24.08.2020 (обновлено: 06:17 24.08.2020)
33278
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале видеозапись с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.
Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видеозапись, на которой Лукашенко выходит из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости в Минске, в бронежилете и с автоматом.
"Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?" – написал Пушков.
Сенатор добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было", выразив при этом мнение, что "были грубые ошибки в политике".

Протесты в Белоруссии

В Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.
После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее. Примерно через час участники несанкционированной акции начали расходиться.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Дорогие мои земляки! Дай вам Бог силы пережить этот психоз! И не дай Бог народу таких "правителей"!
24 августа, 07:02
Игорь Алексеевич
92210156
Зеленского в броннике переплюнуть решил. Выглядит ещё смешнее. В кого он стрелять то собирался?
24 августа, 06:18
Сергей Волкодав
76900159
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