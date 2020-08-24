https://ria.ru/20200824/pushkov-1576217431.html

"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале видеозапись с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой тот запечатлен с... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T06:12

2020-08-24T06:12

2020-08-24T06:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

алексей пушков

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram-канале</a> видеозапись с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видеозапись, на которой Лукашенко выходит из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, в бронежилете и с автоматом."Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?" – написал Пушков.Сенатор добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было", выразив при этом мнение, что "были грубые ошибки в политике".Протесты в БелоруссииВ Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали пересчета голосов на прошедших выборах президента, а также нового голосования. В какой-то момент оппозиция подошла близко к резиденции главы государства, но дорогу ей преградили силовики и спецтехника.После этого колонна ушла в сторону стелы "Минск — город герой", где протестующие собирались ранее. Примерно через час участники несанкционированной акции начали расходиться.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Игорь Алексеевич Дорогие мои земляки! Дай вам Бог силы пережить этот психоз! И не дай Бог народу таких "правителей"! 178

Сергей Волкодав Зеленского в броннике переплюнуть решил. Выглядит ещё смешнее. В кого он стрелять то собирался? 145

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция. 2020-08-24T06:12 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, алексей пушков, минск, белоруссия, в мире