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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/protesty-1576234763.html
В Кремле заявили об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией
У Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с оппозицией Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:41
2020-08-24T12:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> У Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков подчеркнул, что в Кремле видели "некие документы, которые верстались вот этими людьми", в них "больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией".На уточняющий вопрос, идет ли, "проще говоря", речь о президенте Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александре Лукашенко</a>, Песков отметил, что "проще говорить не нужно, нужно говорить как есть".Выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, проекты текстов и так далее… где в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений… Речь идет о такой неформальной структуре, позиция по тем или иным вопросам представителей в этой структуре подвижная, меняется, какой-то четкой позиции нет, поэтому нам очень трудно какое-то суждение выносить в данном случае", - сказал Песков журналистам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576228447.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152182.html
Точнее, точнее надо высказываться Пескову, чобы народ белорусский и российский однозначео воспринимал его высказывания! А именно так, что мы не учавствуем в протестных выступлениях так называемой оппозиции, но поддерживаем Лукашенко! Запад не боится говорить прямо о поддерже ими вскормленной оппозицции! Уже достала страусиная позиция Кремля, что по Украине, а теперь по Белоруссии! Берите пример с Помпео.
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, оон, в мире

В Кремле заявили об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

12:41 24.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. У Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с оппозицией Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров, переговоры не ведутся. Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Еще раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля какие-то каналы связи с Координационным советом оппозиции Белоруссии и ведутся ли переговоры с "альтернативными политическими силами".
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Песков подчеркнул, что в Кремле видели "некие документы, которые верстались вот этими людьми", в них "больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией".
"Конечно, нам такие силы меньше импонируют. Но еще раз повторяю, никоим образом мы не вмешиваемся. Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
На уточняющий вопрос, идет ли, "проще говоря", речь о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, Песков отметил, что "проще говорить не нужно, нужно говорить как есть".
Выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, проекты текстов и так далее… где в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений… Речь идет о такой неформальной структуре, позиция по тем или иным вопросам представителей в этой структуре подвижная, меняется, какой-то четкой позиции нет, поэтому нам очень трудно какое-то суждение выносить в данном случае", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Точнее, точнее надо высказываться Пескову, чобы народ белорусский и российский однозначео воспринимал его высказывания! А именно так, что мы не учавствуем в протестных выступлениях так называемой оппозиции, но поддерживаем Лукашенко! Запад не боится говорить прямо о поддерже ими вскормленной оппозицции! Уже достала страусиная позиция Кремля, что по Украине, а теперь по Белоруссии! Берите пример с Помпео.
24 августа, 12:50
HBHoma Brut2020
500014
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