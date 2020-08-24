https://ria.ru/20200824/protesty-1576234763.html

В Кремле заявили об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

У Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с оппозицией Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:41

2020-08-24T12:41

2020-08-24T12:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> У Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков подчеркнул, что в Кремле видели "некие документы, которые верстались вот этими людьми", в них "больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией".На уточняющий вопрос, идет ли, "проще говоря", речь о президенте Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александре Лукашенко</a>, Песков отметил, что "проще говорить не нужно, нужно говорить как есть".Выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, проекты текстов и так далее… где в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений… Речь идет о такой неформальной структуре, позиция по тем или иным вопросам представителей в этой структуре подвижная, меняется, какой-то четкой позиции нет, поэтому нам очень трудно какое-то суждение выносить в данном случае", - сказал Песков журналистам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576228447.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152182.html

Homa Brut2020 Точнее, точнее надо высказываться Пескову, чобы народ белорусский и российский однозначео воспринимал его высказывания! А именно так, что мы не учавствуем в протестных выступлениях так называемой оппозиции, но поддерживаем Лукашенко! Запад не боится говорить прямо о поддерже ими вскормленной оппозицции! Уже достала страусиная позиция Кремля, что по Украине, а теперь по Белоруссии! Берите пример с Помпео. 10

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, оон, в мире