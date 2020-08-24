В Кремле заявили об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией
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Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. У Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с оппозицией Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет каналов связи и каких-либо переговоров, переговоры не ведутся. Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Еще раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля какие-то каналы связи с Координационным советом оппозиции Белоруссии и ведутся ли переговоры с "альтернативными политическими силами".
Песков подчеркнул, что в Кремле видели "некие документы, которые верстались вот этими людьми", в них "больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией".
"Конечно, нам такие силы меньше импонируют. Но еще раз повторяю, никоим образом мы не вмешиваемся. Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, на взаимовыгодное партнерство между нашими двумя братскими странами", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
На уточняющий вопрос, идет ли, "проще говоря", речь о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, Песков отметил, что "проще говорить не нужно, нужно говорить как есть".
Выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
20 августа, 13:00Сказано в эфиреКак протесты в Белоруссии могут сказаться на экономике России?Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее 500 млн долларов, считают в Минске. В эфире радио Sputnik гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал, как эти потери могут сказаться на российской экономике.
"Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны, проекты текстов и так далее… где в минимальной степени декларировались намерения по продолжению союзнических отношений… Речь идет о такой неформальной структуре, позиция по тем или иным вопросам представителей в этой структуре подвижная, меняется, какой-то четкой позиции нет, поэтому нам очень трудно какое-то суждение выносить в данном случае", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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