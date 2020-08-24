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Культура
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Скульптуру Колдера продали онлайн за рекордные 15 миллионов долларов
Галерея современного искусства Hauser & Wirth установила новый рекорд онлайн-продаж произведений искусства. Она нашла покупателя для работы Александра Колдера... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:25
2020-08-24T19:25
культура
новости культуры
музеи
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. Галерея современного искусства Hauser &amp; Wirth установила новый рекорд онлайн-продаж произведений искусства. Она нашла покупателя для работы Александра Колдера за 15 миллионов долларов, <a href="https://news.artnet.com/art-world/wet-paint-hauser-sale-record-1903346" target="_blank">сообщает</a> Artnet. Скульптуру 1976 года без названия высотой 5,4 метра продали коллекционеру из Европы, у которого много других работ художника. Предыдущий рекорд принадлежал произведению Джеффа Кунса "Венера из воздушных шаров", которое в мае "ушло" за восемь миллионов долларов. Работа Колдера, которую "купили" меньше чем через неделю после того как она была выставлена на продажу, последний раз принимала участие в выставке "Колдер в Альпах" в 2016 году.
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новости культуры, музеи, джефф кунс, европа

Скульптуру Колдера продали онлайн за рекордные 15 миллионов долларов

19:25 24.08.2020
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© Фото : Jon Etter/Calder FoundationСкульптура Александра Колдера "Без названия" 1976 год в деревне Гштад, Швейцария
Скульптура Александра Колдера Без названия 1976 год в деревне Гштад, Швейцария
© Фото : Jon Etter/Calder Foundation
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Галерея современного искусства Hauser & Wirth установила новый рекорд онлайн-продаж произведений искусства. Она нашла покупателя для работы Александра Колдера за 15 миллионов долларов, сообщает Artnet.
Скульптуру 1976 года без названия высотой 5,4 метра продали коллекционеру из Европы, у которого много других работ художника.
Предыдущий рекорд принадлежал произведению Джеффа Кунса "Венера из воздушных шаров", которое в мае "ушло" за восемь миллионов долларов.
Работа Колдера, которую "купили" меньше чем через неделю после того как она была выставлена на продажу, последний раз принимала участие в выставке "Колдер в Альпах" в 2016 году.
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