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"Уже перебрасывают штабы": что армия США готовит на востоке Европы
Американцы продолжают наращивать военное присутствие у российских границ. Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T08:02
майк помпео
северный поток — 2
анджей дуда
дональд трамп
министерство обороны сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Американцы продолжают наращивать военное присутствие у российских границ. Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск. В Вашингтоне не скрывают, что единственная цель этого — ограничить возможности России на европейском направлении. Об изменении баланса сил в регионе — в материале РИА Новости.Противостоять РоссииВаршаве не впервой выпрашивать у Вашингтона военную помощь. Еще в конце 2018-го Польша предложила США разместить в стране американскую бронетанковую бригаду и выразила готовность взять на себя порядка полутора-двух миллиардов долларов расходов. Президент Анджей Дуда даже придумал для новой базы название: "Форт Трамп". Видимо, чтобы у лидера США не было сомнений в лояльности Варшавы. А министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что открытие базы — вопрос решенный.Напомним, в Польше и так на ротационной основе развернули американский воинский контингент — около четырех с половиной тысяч штыков. Однако официальной Варшаве этого мало. Весь прошлый год польские политики и СМИ твердили, что именно их страна, а не ФРГ, должна стать главной базой войск США в Европе. Речь даже заходила о передислокации на восток тактического ядерного оружия. Дескать, это необходимо для противостояния "агрессивной России".В итоге Германию скоро покинут 12 тысяч американских солдат и офицеров. Около половины вернутся в США, остальные перебазируются в другие европейские страны, в том числе тысяча — в Польшу. Отправлять туда бронетанковую бригаду в Пентагоне сочли излишним, и Форт Трамп так и остался на бумаге. Тем не менее даже это усиление — достаточно значительное. Войска и инфраструктураДоговор между Варшавой и Вашингтоном предусматривает не только переброску войск, но и развитие передовой командно-штабной инфраструктуры Вооруженных сил США и центров боевой подготовки, создание условий для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, беспилотных летательных аппаратов, сил специальных операций, а также элементов поддержки и тылового обеспечения. Российские дипломаты уже выразили озабоченность по этому поводу."Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия не решает проблемы безопасности, — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Напротив, оно лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у наших западных границ, способствует росту напряженности и увеличивает риски непреднамеренных инцидентов. В НАТО нас уверяют, что это усиление — незначительно и имеет ротационный характер. Но это попытка исказить действительность. Реализация нового соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше".Сенатор Алексей Пушков назвал планы США по переброске войск в Польшу очередным нарушением основополагающего акта Россия — НАТО. Этот документ запрещает Североатлантическому альянсу увеличивать численность войск на территории восточноевропейских стран, вступивших в НАТО после 1997-го. Польша, как известно, присоединилась к западному военному блоку в 1999 году. Впрочем, с 2014-го американцы по большей части игнорируют основополагающий акт и методично стягивают войска и военную инфраструктуру к российским границам.Чехи противАмериканцы рассматривали и другие варианты. Однако не все союзники горят желанием принять заокеанских гостей. Так, в середине августа премьер Чехии Андрей Бабиш накануне встречи с госсекретарем США Майком Помпео подчеркнул, что Прага не видит причин для размещения на территории страны американских военных. По его словам, в развертывании дополнительных сил нет никакого смысла. "Меня это не удивило, — сказал в эфире радио Sputnik доцент РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачев. — Еще в середине нулевых рассматривался вопрос о размещении в Чехии объектов американской системы ПРО и почти три четверти населения выступили резко против. Памятуя о тех событиях, Бабиш, который стремится не терять поддержку в общественном мнении, сделал такое заявление. Идея об американской военной базе на территории Чехии не популярна — политики делают на это поправки. Могу предположить, что из девяти партий, представленных в парламенте страны, пять выступят против". Эксперт подчеркнул, что в Чехии помнят о 1938-1939 годах, когда судьбу страны решали за ее спиной. И большинство чехов не хочет, чтобы иностранные военные, в том числе американские, базировались у них дома. Обида на ГерманиюДональд Трамп приказал Пентагону проработать план вывода части американского военного контингента из Германии в июне. Без внятных объяснений, однако многие эксперты уверены: Вашингтон окончательно обиделся на Берлин, раз за разом отвечающий отказом на требования повысить расходы на оборону в рамках НАТО до двух процентов ВВП. Особый вклад в разлад союзников внес бывший американский посол Ричард Гренелл, угрожавший немецким компаниям санкциями за участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2" и критиковавший позицию Германии по иранской ядерной сделке. В Берлине высказывания дипломата сочли вмешательством в суверенную политику государства. В конце июля Трамп написал в твиттере: "Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что за дела?" Таким образом, американский президент невольно раскрыл всю абсурдность наращивания военного присутствия США на восточных границах НАТО для "сдерживания агрессии Кремля". Если Россия объявит странам альянса войну, то кому будет продавать в Европе нефть и газ?
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575974854.html
https://ria.ru/20200816/1575860359.html
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майк помпео, северный поток — 2, анджей дуда, дональд трамп, министерство обороны сша, безопасность

"Уже перебрасывают штабы": что армия США готовит на востоке Европы

08:00 24.08.2020 (обновлено: 08:02 24.08.2020)
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© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы продолжают наращивать военное присутствие у российских границ. Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск. В Вашингтоне не скрывают, что единственная цель этого — ограничить возможности России на европейском направлении. Об изменении баланса сил в регионе — в материале РИА Новости.

Противостоять России

Варшаве не впервой выпрашивать у Вашингтона военную помощь. Еще в конце 2018-го Польша предложила США разместить в стране американскую бронетанковую бригаду и выразила готовность взять на себя порядка полутора-двух миллиардов долларов расходов. Президент Анджей Дуда даже придумал для новой базы название: "Форт Трамп". Видимо, чтобы у лидера США не было сомнений в лояльности Варшавы. А министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что открытие базы — вопрос решенный.
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Напомним, в Польше и так на ротационной основе развернули американский воинский контингент — около четырех с половиной тысяч штыков. Однако официальной Варшаве этого мало. Весь прошлый год польские политики и СМИ твердили, что именно их страна, а не ФРГ, должна стать главной базой войск США в Европе. Речь даже заходила о передислокации на восток тактического ядерного оружия. Дескать, это необходимо для противостояния "агрессивной России".
В итоге Германию скоро покинут 12 тысяч американских солдат и офицеров. Около половины вернутся в США, остальные перебазируются в другие европейские страны, в том числе тысяча — в Польшу. Отправлять туда бронетанковую бригаду в Пентагоне сочли излишним, и Форт Трамп так и остался на бумаге. Тем не менее даже это усиление — достаточно значительное.

Войска и инфраструктура

Договор между Варшавой и Вашингтоном предусматривает не только переброску войск, но и развитие передовой командно-штабной инфраструктуры Вооруженных сил США и центров боевой подготовки, создание условий для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, беспилотных летательных аппаратов, сил специальных операций, а также элементов поддержки и тылового обеспечения. Российские дипломаты уже выразили озабоченность по этому поводу.
© AFP 2020 / Hubert Delany IIIАмериканские военные на базе Форт Брэгг в США
Американские военные на базе Форт-Брэгг в США
© AFP 2020 / Hubert Delany III
Американские военные на базе Форт Брэгг в США
"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия не решает проблемы безопасности, — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Напротив, оно лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у наших западных границ, способствует росту напряженности и увеличивает риски непреднамеренных инцидентов. В НАТО нас уверяют, что это усиление — незначительно и имеет ротационный характер. Но это попытка исказить действительность. Реализация нового соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше".
Сенатор Алексей Пушков назвал планы США по переброске войск в Польшу очередным нарушением основополагающего акта Россия — НАТО. Этот документ запрещает Североатлантическому альянсу увеличивать численность войск на территории восточноевропейских стран, вступивших в НАТО после 1997-го. Польша, как известно, присоединилась к западному военному блоку в 1999 году. Впрочем, с 2014-го американцы по большей части игнорируют основополагающий акт и методично стягивают войска и военную инфраструктуру к российским границам.

Чехи против

Американцы рассматривали и другие варианты. Однако не все союзники горят желанием принять заокеанских гостей. Так, в середине августа премьер Чехии Андрей Бабиш накануне встречи с госсекретарем США Майком Помпео подчеркнул, что Прага не видит причин для размещения на территории страны американских военных. По его словам, в развертывании дополнительных сил нет никакого смысла.
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"Меня это не удивило, — сказал в эфире радио Sputnik доцент РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачев. — Еще в середине нулевых рассматривался вопрос о размещении в Чехии объектов американской системы ПРО и почти три четверти населения выступили резко против. Памятуя о тех событиях, Бабиш, который стремится не терять поддержку в общественном мнении, сделал такое заявление. Идея об американской военной базе на территории Чехии не популярна — политики делают на это поправки. Могу предположить, что из девяти партий, представленных в парламенте страны, пять выступят против".
Эксперт подчеркнул, что в Чехии помнят о 1938-1939 годах, когда судьбу страны решали за ее спиной. И большинство чехов не хочет, чтобы иностранные военные, в том числе американские, базировались у них дома.

Обида на Германию

Дональд Трамп приказал Пентагону проработать план вывода части американского военного контингента из Германии в июне. Без внятных объяснений, однако многие эксперты уверены: Вашингтон окончательно обиделся на Берлин, раз за разом отвечающий отказом на требования повысить расходы на оборону в рамках НАТО до двух процентов ВВП.
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные во время учений в Германии
Американские военные во время учений в Германии
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas
Американские военные во время учений в Германии
Особый вклад в разлад союзников внес бывший американский посол Ричард Гренелл, угрожавший немецким компаниям санкциями за участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2" и критиковавший позицию Германии по иранской ядерной сделке. В Берлине высказывания дипломата сочли вмешательством в суверенную политику государства.
В конце июля Трамп написал в твиттере: "Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что за дела?" Таким образом, американский президент невольно раскрыл всю абсурдность наращивания военного присутствия США на восточных границах НАТО для "сдерживания агрессии Кремля". Если Россия объявит странам альянса войну, то кому будет продавать в Европе нефть и газ?
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Анджей ДудаДональд ТрампМинистерство обороны СШАБезопасность
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