https://ria.ru/20200824/pogoda-1576218241.html

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T07:54

2020-08-24T07:54

2020-08-24T07:54

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, общество