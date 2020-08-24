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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T07:54
2020-08-24T07:54
центр "фобос"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Александр Синенков.Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
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РИА Новости
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центр "фобос", москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

07:54 24.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди. Днём в мегаполисе плюс 21-23, по области 15-24",- сказал Синенков.
Синоптик также сообщил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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