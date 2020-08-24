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Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
Двенадцатилетняя жительница Индонезии внезапно ожила во время подготовки родственниками ее тела к похоронам, пишет портал Daily Star. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:59
2020-08-24T23:03
индонезия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Двенадцатилетняя жительница <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> внезапно ожила во время подготовки родственниками ее тела к похоронам, пишет портал <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/dead-girl-12-comes-back-22569670" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Star</a>.Девочку госпитализировали из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же вечер она скончалась, и близкие начали готовиться к церемонии погребения. По данным очевидцев, во время омовения жительница Индонезии открыла глаза, температура ее тела повысилась, а сердце вновь забилось. Несмотря на усилия врачей, которых немедленно вызвали родственники, девочка все же умерла спустя час после "воскрешения".Как уточняет издание, инцидент мог произойти из-за "синдрома Лазаря". У пациентов, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.
https://ria.ru/20200811/1575624344.html
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индонезия
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индонезия, в мире

Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам

22:59 24.08.2020 (обновлено: 23:03 24.08.2020)
13725
© Depositphotos / Syda ProductionsПохороны
Похороны
© Depositphotos / Syda Productions
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Двенадцатилетняя жительница Индонезии внезапно ожила во время подготовки родственниками ее тела к похоронам, пишет портал Daily Star.
Девочку госпитализировали из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же вечер она скончалась, и близкие начали готовиться к церемонии погребения.
Похороны в Индии
11 августа, 10:41
Мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон
По данным очевидцев, во время омовения жительница Индонезии открыла глаза, температура ее тела повысилась, а сердце вновь забилось. Несмотря на усилия врачей, которых немедленно вызвали родственники, девочка все же умерла спустя час после "воскрешения".
Как уточняет издание, инцидент мог произойти из-за "синдрома Лазаря". У пациентов, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
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6210057512
Обсудить 1
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