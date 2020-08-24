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Представитель Татьяны Овсиенко прокомментировал слухи о "пропаже" певицы
Пресс-секретарь Татьяны Овсиенко прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слухи о "пропаже" певицы, отметив, что с ней все хорошо. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T04:58
2020-08-24T04:58
татьяна овсиенко
россия
шоу-бизнес
мираж
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/person_tatyana-ovsienko/" target="_blank">Татьяны Овсиенко</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://vm.ru/news/823144-predstavitel-ovsienko-prokommentiroval-informaciyu-o-propazhe-pevicy" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" слухи о "пропаже" певицы, отметив, что с ней все хорошо.Ранее поклонники исполнительницы начали беспокоиться о ее здоровье, так как она почти два месяца не выходила на связь в своих социальных сетях.Представитель певицы заявил, что общался с ней накануне. По его словам, Овсиенко просто была занята другими делами. Пресс-секретарь заверил, что с отменой ограничений, вызванных пандемией коронавируса, певица представит поклонникам "что-нибудь хорошее".Он добавил, что 27 августа Овсиенко примет участие в съемках программы Максима Галкина, посвященной 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской.Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.
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татьяна овсиенко, россия, шоу-бизнес, мираж

Представитель Татьяны Овсиенко прокомментировал слухи о "пропаже" певицы

04:58 24.08.2020
17095
© РИА Новости / Александра Майданюк / Перейти в фотобанкТатьяна Овсиенко
Татьяна Овсиенко
© РИА Новости / Александра Майданюк
Перейти в фотобанк
Татьяна Овсиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Татьяны Овсиенко прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слухи о "пропаже" певицы, отметив, что с ней все хорошо.
Ранее поклонники исполнительницы начали беспокоиться о ее здоровье, так как она почти два месяца не выходила на связь в своих социальных сетях.
Представитель певицы заявил, что общался с ней накануне. По его словам, Овсиенко просто была занята другими делами. Пресс-секретарь заверил, что с отменой ограничений, вызванных пандемией коронавируса, певица представит поклонникам "что-нибудь хорошее".
Он добавил, что 27 августа Овсиенко примет участие в съемках программы Максима Галкина, посвященной 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской.
Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "Мираж", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.
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301542421
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Татьяна ОвсиенкоРоссияШоу-бизнесМираж
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