https://ria.ru/20200824/ovsienko-1576217137.html

Представитель Татьяны Овсиенко прокомментировал слухи о "пропаже" певицы

Пресс-секретарь Татьяны Овсиенко прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слухи о "пропаже" певицы, отметив, что с ней все хорошо. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T04:58

2020-08-24T04:58

2020-08-24T04:58

татьяна овсиенко

россия

шоу-бизнес

мираж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/35628/00/356280090_0:0:1331:749_1400x0_80_0_0_73f58a1dec98db30d593f7ca469d0d81.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/person_tatyana-ovsienko/" target="_blank">Татьяны Овсиенко</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://vm.ru/news/823144-predstavitel-ovsienko-prokommentiroval-informaciyu-o-propazhe-pevicy" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" слухи о "пропаже" певицы, отметив, что с ней все хорошо.Ранее поклонники исполнительницы начали беспокоиться о ее здоровье, так как она почти два месяца не выходила на связь в своих социальных сетях.Представитель певицы заявил, что общался с ней накануне. По его словам, Овсиенко просто была занята другими делами. Пресс-секретарь заверил, что с отменой ограничений, вызванных пандемией коронавируса, певица представит поклонникам "что-нибудь хорошее".Он добавил, что 27 августа Овсиенко примет участие в съемках программы Максима Галкина, посвященной 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской.Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Овсиенко была одной из четырех участниц квартета "<a href="http://ria.ru/organization_Mirazh_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Мираж</a>", она известна в основном благодаря своей сольной карьере.

https://ria.ru/20200129/1563995006.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна овсиенко, россия, шоу-бизнес, мираж