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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200824/ovoschi-1576242875.html
Липецкая область стала лидером в России по сбору овощей в теплицах
Липецкая область возглавила десятку лидеров среди субъектов России по производству овощей в зимних теплицах, регион собрал 89 тысяч тонн продукции, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:50
2020-08-24T15:50
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 24 авг — РИА Новости</strong>. Липецкая область возглавила десятку лидеров среди субъектов России по производству овощей в зимних теплицах, регион собрал 89 тысяч тонн продукции, сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, далее идут Краснодарский край – 78,8 тысячи тонн, Московская область – 71,2 тысячи тонн, Ставропольский край – 60,6 тысячи тонн, Волгоградская область – 48,9 тысячи тонн, Республика Башкортостан – 43,5 тысячи тонн, Калужская область – 40,2 тысячи тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 32,7 тысячи тонн, Новосибирская область – 29,8 тысячи тонн и Республика Татарстан – 27 тысяч тонн.Артамонов отметил, что в этом году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства тепличных овощей – не менее 1,25 миллиона тонн, что на 9,6% выше уровня прошлого года. Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки. В рамках стимулирующей субсидии субъекты РФ вправе выбрать приоритетные направления, в том числе овощеводство открытого грунта, что позволяет регионам осуществлять дополнительную поддержку аграриев, занимающихся производством овощей. Кроме того, действуют механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется льготное кредитование, а также другие меры, призванные оказывать комплексную господдержку сельхозтоваропроизводителям."Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200821/eksport-1576080032.html
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игорь артамонов

Липецкая область стала лидером в России по сбору овощей в теплицах

14:50 24.08.2020 (обновлено: 15:50 24.08.2020)
1500
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыращивание огурцов
Выращивание огурцов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Выращивание огурцов
ЛИПЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Липецкая область возглавила десятку лидеров среди субъектов России по производству овощей в зимних теплицах, регион собрал 89 тысяч тонн продукции, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, далее идут Краснодарский край – 78,8 тысячи тонн, Московская область – 71,2 тысячи тонн, Ставропольский край – 60,6 тысячи тонн, Волгоградская область – 48,9 тысячи тонн, Республика Башкортостан – 43,5 тысячи тонн, Калужская область – 40,2 тысячи тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 32,7 тысячи тонн, Новосибирская область – 29,8 тысячи тонн и Республика Татарстан – 27 тысяч тонн.
Артамонов отметил, что в этом году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства тепличных овощей – не менее 1,25 миллиона тонн, что на 9,6% выше уровня прошлого года.
Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки. В рамках стимулирующей субсидии субъекты РФ вправе выбрать приоритетные направления, в том числе овощеводство открытого грунта, что позволяет регионам осуществлять дополнительную поддержку аграриев, занимающихся производством овощей. Кроме того, действуют механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется льготное кредитование, а также другие меры, призванные оказывать комплексную господдержку сельхозтоваропроизводителям.
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"Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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