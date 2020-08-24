https://ria.ru/20200824/osago-1576217256.html

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T05:29

2020-08-24T05:29

2020-08-24T06:39

россия

осаго

авто

центральный банк рф (цб рф)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В понедельник вступили в силу поправки в закон об <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Ранее тариф привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Отныне каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф исходя из его риск-профиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учитывать компании, нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом страховщики обязаны опубликовать используемые ими факторы на своих сайтах. <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> определил строгий перечень критериев, которые страховые компании использовать не могут – это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.Также изменения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться базовая ставка. С 24 августа он расширен на 10 процентов вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей.Запрет страховщикам навязывать новый полис ОСАГОСтраховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, сообщила ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление Центрального банка.Регулятор ранее обратил внимание на практику, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В ЦБ подчеркнули, что это незаконно.Издание также заметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях встречаются жалобы автовладельцев. Например, документ отказывались корректировать из-за получения нового водительского удостоверения. Встречались случаи, при которых компания требовала аннулировать полис, если клиент допустил ошибку при его оформлении.Отмечается, что регулятору поступило "несколько десятков жалоб". В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.Возвращение процедуры техосмотраПомимо изменения тарифов ОСАГО, россиян также ждет возвращение процедуры техосмотра, ранее приостановленной из-за пандемии коронавируса. После 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет получать диагностическую карту. Также с осени постепенно будут вводиться новые требования. Например, водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Кроме того, начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать автоматически, с помощью камер.

https://ria.ru/20200727/1574985830.html

https://ria.ru/20200803/1575322871.html

https://ria.ru/20200822/avto-1576120089.html

Колесов Алексей Зарплаты уже не хватает на все ваши законы... 182

Зигмунд Фрейд Я бы вообще не выпускал на дорогу старые ведра, которым место и так уже давно на свалке, а он все едет, дымит, крыльями машет, глушак по земле волочится. Страшно за таким ехать, не дай бог что от него оторвется, ладно свою машину поцарапаешь, а если из-за этой отвалившейся от него детали, ты потеряешь управление и выскочишь на людный тротуар? Отсидишь не за что. 93

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, центральный банк рф (цб рф), общество