https://ria.ru/20200824/osago-1576217256.html
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T05:29
2020-08-24T05:29
2020-08-24T06:39
россия
осаго
авто
центральный банк рф (цб рф)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В понедельник вступили в силу поправки в закон об <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Ранее тариф привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Отныне каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф исходя из его риск-профиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учитывать компании, нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом страховщики обязаны опубликовать используемые ими факторы на своих сайтах. <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> определил строгий перечень критериев, которые страховые компании использовать не могут – это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.Также изменения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться базовая ставка. С 24 августа он расширен на 10 процентов вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей.Запрет страховщикам навязывать новый полис ОСАГОСтраховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, сообщила ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление Центрального банка.Регулятор ранее обратил внимание на практику, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В ЦБ подчеркнули, что это незаконно.Издание также заметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях встречаются жалобы автовладельцев. Например, документ отказывались корректировать из-за получения нового водительского удостоверения. Встречались случаи, при которых компания требовала аннулировать полис, если клиент допустил ошибку при его оформлении.Отмечается, что регулятору поступило "несколько десятков жалоб". В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.Возвращение процедуры техосмотраПомимо изменения тарифов ОСАГО, россиян также ждет возвращение процедуры техосмотра, ранее приостановленной из-за пандемии коронавируса. После 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет получать диагностическую карту. Также с осени постепенно будут вводиться новые требования. Например, водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Кроме того, начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать автоматически, с помощью камер.
https://ria.ru/20200727/1574985830.html
https://ria.ru/20200803/1575322871.html
https://ria.ru/20200822/avto-1576120089.html
Колесов Алексей
Зарплаты уже не хватает на все ваши законы...
182
Зигмунд Фрейд
Я бы вообще не выпускал на дорогу старые ведра, которым место и так уже давно на свалке, а он все едет, дымит, крыльями машет, глушак по земле волочится. Страшно за таким ехать, не дай бог что от него оторвется, ладно свою машину поцарапаешь, а если из-за этой отвалившейся от него детали, ты потеряешь управление и выскочишь на людный тротуар? Отсидишь не за что.
93
14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_8e04a7a4f8a3c41f18357e97ff0e494d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, осаго, авто, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Ранее тариф привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Отныне каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф исходя из его риск-профиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учитывать компании, нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом страховщики обязаны опубликовать используемые ими факторы на своих сайтах.
Центробанк
определил строгий перечень критериев, которые страховые компании использовать не могут – это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.
Также изменения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться базовая ставка. С 24 августа он расширен на 10 процентов вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках 2471-5436 рублей.
Запрет страховщикам навязывать новый полис ОСАГО
Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, сообщила ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление Центрального банка.
Регулятор ранее обратил внимание на практику, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В ЦБ подчеркнули, что это незаконно.
Издание также заметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях встречаются жалобы автовладельцев. Например, документ отказывались корректировать из-за получения нового водительского удостоверения. Встречались случаи, при которых компания требовала аннулировать полис, если клиент допустил ошибку при его оформлении.
Отмечается, что регулятору поступило "несколько десятков жалоб". В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.
Возвращение процедуры техосмотра
Помимо изменения тарифов ОСАГО, россиян также ждет возвращение процедуры техосмотра, ранее приостановленной из-за пандемии коронавируса. После 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет получать диагностическую карту. Также с осени постепенно будут вводиться новые требования. Например, водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания.
Кроме того, начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать автоматически, с помощью камер.