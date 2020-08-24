https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576239341.html

Оппозиция Белоруссии призвала инициировать отзыв депутатов

Белорусская оппозиция призывает граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:58

2020-08-24T13:58

2020-08-24T13:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция призывает граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов."Каждый гражданин республики Беларусь может совершать множество законных действий для того, чтобы его голос был услышан, для того, чтобы те события, которые произошли, были расследованы, и для того, чтобы все наконец получили полную информацию о том, что происходило в эти дни", - сказал член президиума КС оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> Максим Знак на пресс-конференции.Он отметил, что граждане могут пользоваться процедурой отзыва депутатов как парламента, так и на местном уровне.По его словам, подобные действия являются правомерными.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576226461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире