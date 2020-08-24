Оппозиция Белоруссии призвала инициировать отзыв депутатов
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Белорусская оппозиция призывает граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.
"Каждый гражданин республики Беларусь может совершать множество законных действий для того, чтобы его голос был услышан, для того, чтобы те события, которые произошли, были расследованы, и для того, чтобы все наконец получили полную информацию о том, что происходило в эти дни", - сказал член президиума КС оппозиции Белоруссии Максим Знак на пресс-конференции.
Он отметил, что граждане могут пользоваться процедурой отзыва депутатов как парламента, так и на местном уровне.
"Обращаем внимание, что граждане республики Беларусь, которые утратили доверие к своему (избранному - Ред.) депутату, или если депутат не выполняет своих обязанностей, то, в соответствии с законодательством, могут инициировать отзыв", - заявил Знак, отметив, что это очень непростая процедура.
По его словам, подобные действия являются правомерными.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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