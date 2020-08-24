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Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Женщина, отдыхающая в Сочи, решила подстричь ногти на берегу моря и возмутила пользователей Сети. Видео опубликовал аккаунт Краснодарский край в Instagram. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:43
2020-08-24T10:43
россия
сочи
краснодарский край
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Женщина, отдыхающая в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, решила подстричь ногти на берегу моря и возмутила пользователей Сети. Видео опубликовал аккаунт <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CEO7pztjI-tgH4MkzrMd14VYtZipt3BdepLToU0/?igshid=btvbh61u7yfr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.На кадрах видно, как туристка сидит на берегу моря и стрижет ногти, а рядом с ней в воде стоят другие женщины.Подобный поступок возмутил пользователей социальной сети.Пользовательница под ником 921anastasiia подчеркнула, что это — "тяжелый случай". Еще один юзер под ником murzinaval возмутилась невоспитанностью женщины."Ну что за люди?" — также отметила elenka50858.
https://ria.ru/20200416/1570107700.html
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россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
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Новости
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60
россия, сочи, краснодарский край, общество

Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети

10:43 24.08.2020
3978
© @krasnodar_kray Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
© @krasnodar_kray
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Женщина, отдыхающая в Сочи, решила подстричь ногти на берегу моря и возмутила пользователей Сети. Видео опубликовал аккаунт Краснодарский край в Instagram.
На кадрах видно, как туристка сидит на берегу моря и стрижет ногти, а рядом с ней в воде стоят другие женщины.
Подобный поступок возмутил пользователей социальной сети.
"Как себя не уважать", — написала iurkina564.
Пользовательница под ником 921anastasiia подчеркнула, что это — "тяжелый случай". Еще один юзер под ником murzinaval возмутилась невоспитанностью женщины.
"Ну что за люди?" — также отметила elenka50858.
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РоссияСочиКраснодарский крайОбщество
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