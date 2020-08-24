https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html

Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты

Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:45

2020-08-24T12:45

2020-08-24T23:40

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_85c51053075496ffdb3f764cc8e7c242.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, заявил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Сегодня обсудим, как идет подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства. Все это надо сделать в сжатые сроки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он добавил, что единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и четкими сроками их достижения, и попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль.Премьер также дал поручение оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве России.

https://ria.ru/20200713/1574262531.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, общество