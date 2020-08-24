https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:45
2020-08-24T12:45
2020-08-24T23:40
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, заявил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Сегодня обсудим, как идет подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства. Все это надо сделать в сжатые сроки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он добавил, что единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и четкими сроками их достижения, и попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль.Премьер также дал поручение оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве России.
https://ria.ru/20200713/1574262531.html
2
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Сегодня обсудим, как идет подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства. Все это надо сделать в сжатые сроки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и четкими сроками их достижения, и попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль.
"До первого сентября необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей", — сказал Мишустин.
Премьер также дал поручение оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве России.