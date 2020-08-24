Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:45
2020-08-24T23:40
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_85c51053075496ffdb3f764cc8e7c242.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, заявил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Сегодня обсудим, как идет подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства. Все это надо сделать в сжатые сроки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он добавил, что единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и четкими сроками их достижения, и попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль.Премьер также дал поручение оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве России.
https://ria.ru/20200713/1574262531.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_294:0:3025:2048_1400x0_80_0_0_e1f94dbd00ca4676f0900e1a95699060.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты

12:45 24.08.2020 (обновлено: 23:40 24.08.2020)
14771
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Изменения в национальные проекты надо внести в сжатые сроки, до 1 сентября необходимо проработать структуру единого плана достижения национальных целей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня обсудим, как идет подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в национальные проекты и государственные программы, чтобы они соответствовали целям, поставленным главой государства. Все это надо сделать в сжатые сроки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
13 июля, 11:11
Путин поручил разработать проект указа о национальных целях до 2030 года
Он добавил, что единый план по достижению национальных целей развития в период до 2030 года должен быть наполнен понятными результатами и четкими сроками их достижения, и попросил вице-премьеров взять эту работу на личный контроль.

"До первого сентября необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей", — сказал Мишустин.

Премьер также дал поручение оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве России.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
611230016
Обсудить 2
РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
Рекомендуем
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Писатель Владислав Крапивин
Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
Танк Т-14 Армата
Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Ракова рассказала, когда в Москву поступит вакцина от COVID-19
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках
Здание гостиницы (19 век)
Заповедник модерна и сапожная столица. Что это за Кимры такие!
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Отделение банка ВТБ
Банк ВТБ стал партнером социальной инициативы для первоклассников
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Автобус на Садовом кольце в Москве
Власти отметили высокий уровень защиты московского транспорта от COVID-19
Алексей Пушков
"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко
Выдача номеров в ГИБДД
Эксперт предложил не выдавать госномера серии АУЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния