https://ria.ru/20200824/nasa-1576262589.html

Исследователя НАСА арестовали за сокрытие связей с Китаем

Сотрудник техасского университета, проводивший исследование для НАСА, арестован в США по обвинению в сокрытии связей с КНР и финансовое мошенничество, сообщило... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:08

2020-08-24T21:08

2020-08-24T21:08

министерство юстиции сша

министерство юстиции рф (минюст россии)

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудник техасского университета, проводивший исследование для <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, арестован в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по обвинению в сокрытии связей с КНР и финансовое мошенничество, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a> в понедельник.Сообщается, что 53-летний житель Техаса Чэн Чжэндун был арестован в воскресенье по обвинению в том, что он возглавлял группу исследователей в Техасском университете А&М (TAMU), которые занимались проектом для НАСА. При этом ученый, нарушив условия гранта, в течение нескольких лет скрывал от работодателя, что имеет связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами и сотрудничал по меньшей мере с одной китайской компанией.Правоохранительные органы США считают, что обвиняемый сознательно скрыл от TAMU и НАСА свои связи с КНР и не только получил финансовый грант, но и обеспечил себе доступ к "уникальным ресурсам НАСА, в том числе к программе <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>".Администрация Трампа ведет жесткую политику в отношении <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, частью которой стали аресты ученых и исследователей китайского происхождения, которых США обвиняют в связях с КНР. Ранее в июле <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> объявил о решении закрыть консульство КНР в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a>). Госдеп объяснил это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> назвал это решение политической провокацией и в качестве ответной меры потребовал закрытия генконсульства США в Чэнду.

https://ria.ru/20200811/1575601368.html

https://ria.ru/20200807/1575459208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, министерство юстиции рф (минюст россии), наса, китай, сша, в мире