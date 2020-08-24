https://ria.ru/20200824/multserial-1576261574.html

Проект "Дракоша Тоша" продолжает свое развитие

В то время как вот-вот начнется производство третьего сезона мультсериала "Дракоша Тоша", автор сериала и автор идеи "Дракоша Тоша" писатель Олег Рой не... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:50

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2020-08-24T20:50

пресс-релизы

москва

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<strong>МОСКВА, 24 авг - Пресс-служба "Той Рой Медиа".</strong> В то время как вот-вот начнется производство третьего сезона мультсериала "Дракоша Тоша", автор сериала и автор идеи "Дракоша Тоша" писатель Олег Рой не останавливается на достигнутом. За небольшое количество времени вселенная "Дракоши Тоши" расширилась на еще 9 разных миров. На сегодняшний день это похоже на огромную франшизу. Олег Рой намерен экранизировать новую вселенную проекта."На мировом рынке анимации очень мало качественных идей для полноценной шикарной франшизы. "Дракоша Тоша" обладает всеми качествами успешного проекта. Самое главное для таких проектов - это правильные инвестиции и правильное место. Подобные проекты могут при минимальном вложении принести сумасшедшую прибыль", - считает Олег Рой."Дракоша Тоша. Перезагрузка" — это новая огромная вселенная, состоящая из множества миров. Цикл включает 9 сезонов новых увлекательных историй:- "Приключения Дракоши Тоши и принцессы Гороши";- "Космические приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Морские приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Подземные приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Приключения Дракоши Тоши и его друзей в Счастливом городе";- "Загородные приключения Дракоши Тоши и его друзей";- "Приключения Дракоши Тоши и его друзей в будущем";"Путешествия Дракоши Тоши и его друзей на качелях времени".Всё началось с того, что однажды папа Няши и Яши, изобретатель, построил для детей замечательную игровую площадку. Чего-чего там только не было — и качели, и карусели, и спиральная горка, и кораблик, и сказочный замок! Маленькие пандочки с удовольствием играли и веселились на новой детской площадке. Но однажды они узнали, что каждая вещь здесь еще и волшебная! Если их друг Тойройчик окружит её своим чудесным мыльным пузырем, то те, кто качается на качелях или крутится на карусели, перенесутся в новый волшебный мир.Напомним, что уже снято 2 сезона мультсериала "Дракоша Тоша", состоящего из 52 серий. Мультсериал транслируют на телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. "Дракоша Тоша" доступен на платформе Amazon Prime. Также он занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, Wink, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Черным плащом" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.Краткое описание вселенной:"Космические приключения Дракоши Тоши и его друзей"Придя однажды на детскую площадку, Дракоша Тоша и его друзья стали качаться на игрушечной ракете. И оказались, благодаря волшебному пузырю Тойройчика, в настоящем звездолёте, который удалялся от Земли. Так начались их космические приключения, во время которых с Дракошей и пандочками произошло столько всего интересного. Они увидели далёкие звёзды, наблюдали вблизи кометы и метеориты, а однажды даже угодили в чёрную дыру, выбраться из которой оказалось не так-то просто! Друзья встречались с другими звёздными путешественниками и космическими пиратами, побывали на Луне, на всех планетах Солнечной системы и в других галактиках, где познакомились с их обитателями — самыми интересными и удивительными существами, которых только можно себе представить. Порой кто-то из них был не слишком рад гостям, но чаще всего Дракошу и его друзей встречали в далёких мирах вполне дружелюбно. Но всё равно ни одно космическое путешествие, конечно же, не обошлось без весёлых приключений!"Приключения Дракоши Тоши и принцессы Гороши"Сначала, увидев на детской площадке сказочный замок, Няша и Яша решили, что это просто домик для игр. Но всё оказалось гораздо интереснее! Выяснилось, что замок — это ещё и портал, с помощью которого можно попасть в настоящее сказочное королевство. В этом королевстве обитают всевозможные сказочные герои: принцы и принцессы, рыцари и драконы, феи и ведьмы, великаны и гномы… Вот только, как оказалось, на самом деле они не совсем такие, как в сказках, а гораздо более современные — например, ездят на автомобилях и пользуются мобильными телефонами. Правит этим королевством король Горох, у которого есть дочка — принцесса Гороша. Гороша, в общем-то, неплохая девочка, но она избалована и взбалмошна, как все принцессы. И потому, едва увидев Тошу, она тут же потребовала, чтобы Дракоша остался с ней навсегда…"Морские приключения Дракоши Тоши и его друзей"На детской площадке пандочек есть чудесный кораблик со штурвалом, капитанским мостиком, каютой, парусами, мачтами и лесенками. На этом кораблике можно не только играть и лазить, но и отправиться на нём в настоящее плавание по волнам морей и океанов. Путешествуя на волшебном кораблике, Дракоша и его друзья побывали в самых разных странах, пересекали экватор и застревали во льдах, открывали необитаемые острова и искали старинные клады, встречались с другими мореплавателями и грозными пиратами, попадали в настоящие штормы, видели удивительных морских животных и опускались в глубины океана — но потом каждый раз благополучно возвращались домой."Приключения Дракоши Тоши и его друзей в Счастливом городе"Няша и Яша живут в уютном домике на окраине тихого маленького городка. Поэтому они были очень рады, когда узнали, что с помощью машинки на их детской площадке можно оказаться в огромном мегаполисе под названием Счастливый город. Конечно, там немного непривычно для Дракоши и пандочек, слишком много шума и суеты… Но зато сколько же всего интересного! Небоскрёбы, широкие бульвары, современный транспорт, светящиеся рекламные экраны, торговые центры, кафе, кинотеатры, всевозможные развлечения! Путешествуя по Счастливому городу, друзья побывали во множестве интересных мест и познакомились с местными жителями — представителями самых разных профессий. И, конечно же, дело никогда не обходилось без весёлых и увлекательных приключений!"Подземные приключения Дракоши Тоши и его друзей"Одним из самых любимых мест пандочек на волшебной площадке стала высокая спиральная горка. Однажды, когда Няша, Яша и Тоша весело съезжали по ней, Тойройчик выдул огромный мыльный пузырь, в котором горка поместилась целиком. И тогда, вместо того, чтобы приземлиться на траву, друзья помчались вниз по горке всё дальше и глубже… Пока не очутились глубоко под землёй. Оказавшись в подземной пещере, никогда не знаешь, что ждёт тебя за очередным поворотом таинственного и причудливого лабиринта. Может быть, гномы, которые обрабатывают драгоценные камни? Или динозавры, которые, оказывается, не вымерли, а спрятались под землёй? Или семейка монстриков, которые при более близком знакомстве оказываются не такими уж страшными? Но в любом случае можно быть уверенным в одном — тебя обязательно ждут замечательные приключения!"Загородные приключения Дракоши Тоши и его друзей"На детской площадке есть и маленькая карусель с красивыми яркими лошадками. И с помощью мыльных пузырей Тойройчика на ставших волшебными конях можно прискакать в чудесный зелёный мир пестреющих цветами лугов и таинственных тенистых лесов. В этом мире Дракоша Тоша и его верные друзья летали на воздушном шаре и сплавлялись по рекам, ходили в походы и устраивали пикники, поднимались в горы и знакомились с обитателями ферм и животными, обитающими в дикой природе. Там они научились любить и беречь природу, и, конечно же, пережили множество приключений, которые запомнили на всю жизнь."Путешествия Дракоши Тоши и его друзей на качелях времени"С виду это обычные качели, разве что очень классные. Но только Дракоша Тоша и его друзья знают их секрет — это не простые качели, а Качели времени! Ну, как машина времени, только качели. И чем сильнее на них раскачаешься, тем дальше провалишься в глубину веков. Благодаря этим чудесным качелям пандочки и Дракоша увидели, как жили первые — пещерные — люди, как строились пирамиды и Великая китайская стена, как сражались на турнирах рыцари и танцевали на балах прекрасные дамы, как создавались первые изобретения, делались важнейшие научные открытия…"Приключения Дракоши Тоши и его друзей в будущем"Каким будет наш мир через много лет, интересно каждому. Но только Дракоше Тоше и его друзьям повезло увидеть это своими глазами. Однажды, играя на своей любимой площадке, друзья обнаружили, что робот — это не просто фигурка для лазания, а портал в мир будущего! С тех пор Дракоша и пандочки часто путешествовали туда. Им довелось и попробовать еду будущего, и поносить одежду, в которой будут ходить наши далёкие потомки, и покататься в летающих автомобилях, и увидеть мультики и игры будущего, и подружиться с роботами, и пережить ещё множество интереснейших приключений.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<br> <br><a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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