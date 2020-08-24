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В Москве не планируют пока вводить платный въезд в город
Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет, несмотря на рост числа личных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:31
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максим ликсутов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Планов по вводу платного въезда в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> пока нет, несмотря на рост числа личных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.Он отметил, что это получается благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, пересмотру организации дорожного движения, внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), развитию альтернативных видов транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200824/liskutov-1576235718.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></em></strong>
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максим ликсутов , москва, общество

В Москве не планируют пока вводить платный въезд в город

12:31 24.08.2020 (обновлено: 14:48 24.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобили на Москворецкой набережной в Москве
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет, несмотря на рост числа личных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет. Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, а в Московском регионе с 2010 года их стало больше на 2 миллиона, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удаётся приводить в баланс", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что это получается благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, пересмотру организации дорожного движения, внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), развитию альтернативных видов транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства.
Читайте полный текст интервью >>
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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