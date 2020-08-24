https://ria.ru/20200824/moskva-1576233834.html
В Москве не планируют пока вводить платный въезд в город
Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет, несмотря на рост числа личных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:31
2020-08-24T12:31
2020-08-24T14:48
максим ликсутов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Планов по вводу платного въезда в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> пока нет, несмотря на рост числа личных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.Он отметил, что это получается благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, пересмотру организации дорожного движения, внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), развитию альтернативных видов транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200824/liskutov-1576235718.html">Читайте полный текст интервью >></a></em></strong>
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, общество