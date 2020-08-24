https://ria.ru/20200824/moshenniki-1576219284.html

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:49

2020-08-24T08:49

2020-08-24T10:35

центральный банк рф (цб рф)

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через <a href="https://ria.ru/product_sistema-bystrykh-platezhey/" target="_blank">Систему быстрых платежей</a>, пишет <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4465889?from=main_7" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ. Эксперты выяснили, что при подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники смогли воспользоваться этой ошибкой и получить данные счетов клиентов. Далее злоумышленники запустили мобильный банк в режиме отладки, авторизовавшись как реальные клиенты, и отправили запрос на перевод средств в другой банк, только вместо своего счета для списания указали номер счета другого клиента. Так как система не проверяет принадлежность счета, она списала деньги и перевела их мошенникам. По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП. Как пояснили изданию источники в банковских кругах, об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения: сотрудник или разработчик.В <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанке</a> отметили, что проблему обнаружили в мобильном приложении только одной кредитной организации и оперативно устранили. В программном обеспечении самой системы бреши не нашли.

https://ria.ru/20200706/1573939154.html

https://ria.ru/20200709/1574129327.html

Адам Ваксель Деньги-то вернули или тютю? 41

Alexandr Borzyaev "об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения этого банка: сотрудник или разработчик приложения." - а на работу СБ берет в программисты кого попало?а разрабатывают приложения мошенники? 31

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), общество, экономика