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https://ria.ru/20200824/moshenniki-1576219284.html
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:49
2020-08-24T10:35
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через <a href="https://ria.ru/product_sistema-bystrykh-platezhey/" target="_blank">Систему быстрых платежей</a>, пишет <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4465889?from=main_7" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ. Эксперты выяснили, что при подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники смогли воспользоваться этой ошибкой и получить данные счетов клиентов. Далее злоумышленники запустили мобильный банк в режиме отладки, авторизовавшись как реальные клиенты, и отправили запрос на перевод средств в другой банк, только вместо своего счета для списания указали номер счета другого клиента. Так как система не проверяет принадлежность счета, она списала деньги и перевела их мошенникам. По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП. Как пояснили изданию источники в банковских кругах, об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения: сотрудник или разработчик.В <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанке</a> отметили, что проблему обнаружили в мобильном приложении только одной кредитной организации и оперативно устранили. В программном обеспечении самой системы бреши не нашли.
https://ria.ru/20200706/1573939154.html
https://ria.ru/20200709/1574129327.html
Деньги-то вернули или тютю?
41
"об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения этого банка: сотрудник или разработчик приложения." - а на работу СБ берет в программисты кого попало?а разрабатывают приложения мошенники?
31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

08:49 24.08.2020 (обновлено: 10:35 24.08.2020)
108491
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ.
Эксперты выяснили, что при подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники смогли воспользоваться этой ошибкой и получить данные счетов клиентов.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
6 июля, 11:10
Россиянам упростят перевод денег на свои счета в Системе быстрых платежей
Далее злоумышленники запустили мобильный банк в режиме отладки, авторизовавшись как реальные клиенты, и отправили запрос на перевод средств в другой банк, только вместо своего счета для списания указали номер счета другого клиента. Так как система не проверяет принадлежность счета, она списала деньги и перевела их мошенникам.
По словам участников рынка, это первый случай хищения средств с помощью СБП. Как пояснили изданию источники в банковских кругах, об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения: сотрудник или разработчик.
В Центробанке отметили, что проблему обнаружили в мобильном приложении только одной кредитной организации и оперативно устранили. В программном обеспечении самой системы бреши не нашли.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
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7339191218547
Обсудить 11
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Деньги-то вернули или тютю?
24 августа, 09:08
Адам Ваксель
26100401
"об уязвимости мог знать только кто-то, хорошо знакомый с архитектурой приложения этого банка: сотрудник или разработчик приложения." - а на работу СБ берет в программисты кого попало?а разрабатывают приложения мошенники?
24 августа, 09:27
Alexandr Borzyaev
1942105
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