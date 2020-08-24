https://ria.ru/20200824/mitingi-1576234099.html

Кремль заявил, что провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было

В Кремле констатируют, что никаких провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности, заявил... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:34

2020-08-24T12:34

2020-08-24T12:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют, что никаких провокаций со стороны митингующих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не было, органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, выразив надежду, что и в будущем на акциях протеста в Белоруссии провокаций удастся избежать.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/internet-1576210655.html

Deyn Donovan Корректно омон работает это пытки и избиение? Это когда девочка вроде 6 или 8 лет поранилась, когда омон начал в машине окна бить. И офиц. заявление гос. органов Белоруссии-Надо тщательнее выбирать маршрут, в столь не спокойное время. БРАВО. Не найдем виновных и посадим, нет, нет. А ребенку не повезло, попала под раздачу. 14

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, оон, в мире