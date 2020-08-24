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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/mitingi-1576234099.html
Кремль заявил, что провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было
В Кремле констатируют, что никаких провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности, заявил... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:34
2020-08-24T12:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют, что никаких провокаций со стороны митингующих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не было, органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, выразив надежду, что и в будущем на акциях протеста в Белоруссии провокаций удастся избежать.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/internet-1576210655.html
Корректно омон работает это пытки и избиение? Это когда девочка вроде 6 или 8 лет поранилась, когда омон начал в машине окна бить. И офиц. заявление гос. органов Белоруссии-Надо тщательнее выбирать маршрут, в столь не спокойное время. БРАВО. Не найдем виновных и посадим, нет, нет. А ребенку не повезло, попала под раздачу.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, оон, в мире

Кремль заявил, что провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было

12:34 24.08.2020
1136
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Кремле констатируют, что никаких провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что и в будущем на акциях протеста в Белоруссии провокаций удастся избежать.
"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Поэтому и, слава богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой сфере", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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23 августа, 20:26Протесты в Белоруссии
В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Корректно омон работает это пытки и избиение? Это когда девочка вроде 6 или 8 лет поранилась, когда омон начал в машине окна бить. И офиц. заявление гос. органов Белоруссии-Надо тщательнее выбирать маршрут, в столь не спокойное время. БРАВО. Не найдем виновных и посадим, нет, нет. А ребенку не повезло, попала под раздачу.
24 августа, 12:56
Deyn Donovan
600008
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