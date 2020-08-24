Кремль заявил, что провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Кремле констатируют, что никаких провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, органы правопорядка корректно выполняют свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что и в будущем на акциях протеста в Белоруссии провокаций удастся избежать.
"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Поэтому и, слава богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой сфере", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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