https://ria.ru/20200824/minsk-1576263854.html

В Минске завершилась акция оппозиции

Протестная акция, проходившая в понедельник на площади Независимости в Минске, завершилась, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T22:15

2020-08-24T22:15

2020-08-24T22:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Протестная акция, проходившая в понедельник на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, завершилась, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась в районе 19 часов.Перед тем, как на площадь пришла основная масса протестующих, милиция и омоновцы задержали несколько человек, которые отказались убрать бело-красно-белые флаги. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> предупреждало о незаконности участия в несанкционированных акциях. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов не пытались препятствовать проведению акции или задерживать участников.Всего в акции на момент ее пика приняли участие около 1,5 тысячи человек. Расчет производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учетом усредненного показателя вместимости на один квадратный метр. Изначально протестующие собрались в самом центре площади, после - пошли к памятнику Владимиру Ленину, а затем остановились напротив Красного костела. Протестующие скандировали лозунги, а также во время акции действовал "открытый микрофон" - высказаться мог любой желающий. В числе тех, кто пожелал поучаствовать в "открытом микрофоне", был православный священник.Спустя некоторое время акция завершилась, протестующие разошлись. На площади осталось несколько небольших групп.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

Damir Aliev когда уже 1 сентября? студентота и школота понуро пойдут учиться и 35 тысяч протестующих превратится в 5 тысяч. польским провокаторам из NEXTA тогда нужно будет в срочном порядке отмывать всех белорусских бомжей 30

Себекхотеп III Ну всё, папка сказал в 9:00 домой, значит домой. У нас тоже хомяки по домам сидят, кумир ведь в Германии. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В центре Минска включили громкоговорители На площади Независимости в Минске уже людно, передают корреспонденты РИА Новости. Протестующие перемещаются из одного конца площади в другой. Милиция не вмешивается. Власти включают в громкоговорителях песни советских времён, пытаясь заглушить кричалки оппозиции. 2020-08-24T22:15 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире