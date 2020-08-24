https://ria.ru/20200824/minsk-1576263564.html

В Минске прошли задержания у Дома правительства

Некоторых участников несанкционированной акции протеста у Дома правительства на площади Независимости в Минске задержали, сообщила пресс-секретарь столичной... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:56

2020-08-24T21:56

2020-08-24T23:22

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> Некоторых участников несанкционированной акции протеста у Дома правительства на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> задержали, сообщила пресс-секретарь столичной милиции Наталья Ганусевич.Собеседница агентства не рассказала, какие обвинения предъявляют оппозиционерам. Их количество уточняется.Корреспондент РИА Новости отмечает, что митинг уже завершился. На площади осталось несколько небольших групп.Всего в акции на момент ее пика приняли участие около 1,5 тысячи человек. Изначально протестующие собрались в самом центре, затем пошли к памятнику <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Ленину</a>, а после остановились напротив Красного костела. Они скандировали лозунги. На акции действовал "открытый микрофон" — высказаться мог любой желающий. В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/lukashenko-1576256598.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Ярослав Погодин Молодец Александр Григорьевич. Только ошибки стоит учитывать и после спада протестов. Хорошо что взял под контроль ситуацию. Впредь более не нужно задерживать граждан России по наводке кого либо из вне ОДКБ. На первый раз простил )) 214

Александр Невский Все же приказ кураторов захватывать правительственные здания. Но желающих своей жизнью рискнуть не много. Правильно Лукашенко с автоматом к ним выходил. Должны знать, что лучше денег не получить, чем с жизнью расстаться 154

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На площади Независимости в Минске собирается оппозиция Около 150 человек всего собралось на Площади независимости в Минске, рассредоточены по площади, но больше всего людей у фонтана, тут "открытый микрофон", пару человек до этого задержали. Дежурят небольшие группы милиционеров и сотрудники в штатском. 2020-08-24T21:56 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире