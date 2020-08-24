https://ria.ru/20200824/metro-1576237755.html

На одной из линий московского метро введут скидки на проезд

Эксперимент по снижению тарифов расширят на Некрасовскую линию метро Москвы, он завершится в апреле 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:30

2020-08-24T13:30

2020-08-24T15:47

максим ликсутов

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Эксперимент по снижению тарифов расширят на Некрасовскую линию метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, он завершится в апреле 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.По его словам, скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время - с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15."Проект рассчитан на 8 месяцев, до апреля 2021 года. Мы на каждом этапе будем оценивать его эффективность", - добавил Ликсутов. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200824/liskutov-1576235718.html">Читайте полный текст интервью >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200803/1575305701.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, общество