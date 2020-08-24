На одной из линий московского метро введут скидки на проезд
13:30 24.08.2020 (обновлено: 15:47 24.08.2020)
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Некрасовская линия метро. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперимент по снижению тарифов расширят на Некрасовскую линию метро Москвы, он завершится в апреле 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Пилотный проект по введению дифференцированных тарифов мы планируем запустить в сентябре на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Таганско-Краснопресненская линия - одна из наиболее востребованных и загруженных, а Некрасовская линия участвует в проекте, так как на южном участке она дублирует фиолетовую. Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект. Поэтому пилот пройдет на двух линиях", - рассказал Ликсутов.
По его словам, скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время - с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15.
"Проект рассчитан на 8 месяцев, до апреля 2021 года. Мы на каждом этапе будем оценивать его эффективность", - добавил Ликсутов.
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