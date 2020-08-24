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На одной из линий московского метро введут скидки на проезд
Эксперимент по снижению тарифов расширят на Некрасовскую линию метро Москвы, он завершится в апреле 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:30
2020-08-24T15:47
максим ликсутов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Эксперимент по снижению тарифов расширят на Некрасовскую линию метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, он завершится в апреле 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.По его словам, скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время - с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15."Проект рассчитан на 8 месяцев, до апреля 2021 года. Мы на каждом этапе будем оценивать его эффективность", - добавил Ликсутов. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200824/liskutov-1576235718.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200803/1575305701.html
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максим ликсутов , москва, общество

На одной из линий московского метро введут скидки на проезд

13:30 24.08.2020 (обновлено: 15:47 24.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНекрасовская линия метро
Некрасовская линия метро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Некрасовская линия метро. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперимент по снижению тарифов расширят на Некрасовскую линию метро Москвы, он завершится в апреле 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Пилотный проект по введению дифференцированных тарифов мы планируем запустить в сентябре на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Таганско-Краснопресненская линия - одна из наиболее востребованных и загруженных, а Некрасовская линия участвует в проекте, так как на южном участке она дублирует фиолетовую. Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект. Поэтому пилот пройдет на двух линиях", - рассказал Ликсутов.
По его словам, скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время - с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15.
"Проект рассчитан на 8 месяцев, до апреля 2021 года. Мы на каждом этапе будем оценивать его эффективность", - добавил Ликсутов.
Московское метро
3 августа, 14:27
Названы самые загруженные станции московского метро
Читайте полный текст интервью >>
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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