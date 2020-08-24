https://ria.ru/20200824/medved-1576218110.html
На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников
Один человек пострадал при нападении бурого медведя на группу морских охотников на Чукотке, которые разделывали тушу моржа, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T07:46
2020-08-24T07:46
2020-08-24T07:46
чукотка
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при нападении бурого медведя на группу морских охотников на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, которые разделывали тушу моржа, сообщил РИА Новости председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таёном.По его словам, врач районной больницы сказал, что пока перевозка пациента в <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадырь</a> не требуется.
https://ria.ru/20200822/medved-1576141892.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, происшествия