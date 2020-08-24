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На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников
Один человек пострадал при нападении бурого медведя на группу морских охотников на Чукотке, которые разделывали тушу моржа, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T07:46
2020-08-24T07:46
чукотка
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Один человек пострадал при нападении бурого медведя на группу морских охотников на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, которые разделывали тушу моржа, сообщил РИА Новости председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таёном.По его словам, врач районной больницы сказал, что пока перевозка пациента в <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадырь</a> не требуется.
https://ria.ru/20200822/medved-1576141892.html
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чукотка, происшествия

На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников

07:46 24.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Один человек пострадал при нападении бурого медведя на группу морских охотников на Чукотке, которые разделывали тушу моржа, сообщил РИА Новости председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таёном.
"Охотники из села Энурмино добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошел, а второй напал на охотников. Они успели разбежаться, но медведь схватил одного. В итоге зверя застрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии", - сказал собеседник.
По его словам, врач районной больницы сказал, что пока перевозка пациента в Анадырь не требуется.
Бурый медведь
22 августа, 14:47Республика Саха (Якутия)
Мужчина выжил после нападения медведя в Среднеколымском улусе в Якутии
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