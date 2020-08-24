На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников

"Охотники из села Энурмино добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошел, а второй напал на охотников. Они успели разбежаться, но медведь схватил одного. В итоге зверя застрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии", - сказал собеседник.