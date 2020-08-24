https://ria.ru/20200824/meditsina-1576261865.html

В Архангельской области в 2020 году заменят больше половины "скорых"

Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:45

2020-08-24T20:45

2020-08-24T20:45

архангельская область

александр цыбульский

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576082829_0:62:3529:2047_1400x0_80_0_0_f4ce37266186d90ca59a20a9d5dc648c.jpg

<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 24 авг - РИА Новости. </strong>Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> вручил руководителям государственных медорганизаций ключи от 15 новых "скорых", поставленных в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции. Все они укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием.Ранее в этом году регион уже получил 28 машин. Еще 27 автомобилей класса В, которые приобретены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета, должны прибыть в Поморье в ближайшее время.Переданные в понедельник реанимобили поступят в Вельский, Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, а также в Архангельск, Мирный, Коряжму и Северодвинск. Некоторые муниципальные образования, такие как Шенкурский район, впервые получили автомобили, оборудованные для оказания реанимационной помощи."Когда я езжу по области, практически в каждом районе на встречах с медиками спрашивают о том, можно ли обновить парк скорой помощи. Я непосредственно от ваших коллег знаю, насколько сильно эти машины ждут в наших районах. С учетом специфики территории региона, зачастую наличие оснащенного автомобиля является хорошим подспорьем для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, - привели в пресс-службе слова Цыбульского на церемонии.

https://ria.ru/20200819/1575977359.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, здоровье - общество, общество