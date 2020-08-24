https://ria.ru/20200824/meditsina-1576261865.html
В Архангельской области в 2020 году заменят больше половины "скорых"
Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:45
2020-08-24T20:45
2020-08-24T20:45
архангельская область
александр цыбульский
здоровье - общество
общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 24 авг - РИА Новости. </strong>Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину, сообщает пресс-служба правительства региона.В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> вручил руководителям государственных медорганизаций ключи от 15 новых "скорых", поставленных в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции. Все они укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием.Ранее в этом году регион уже получил 28 машин. Еще 27 автомобилей класса В, которые приобретены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета, должны прибыть в Поморье в ближайшее время.Переданные в понедельник реанимобили поступят в Вельский, Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, а также в Архангельск, Мирный, Коряжму и Северодвинск. Некоторые муниципальные образования, такие как Шенкурский район, впервые получили автомобили, оборудованные для оказания реанимационной помощи."Когда я езжу по области, практически в каждом районе на встречах с медиками спрашивают о том, можно ли обновить парк скорой помощи. Я непосредственно от ваших коллег знаю, насколько сильно эти машины ждут в наших районах. С учетом специфики территории региона, зачастую наличие оснащенного автомобиля является хорошим подспорьем для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, - привели в пресс-службе слова Цыбульского на церемонии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский, здоровье - общество, общество
АРХАНГЕЛЬСК, 24 авг - РИА Новости. Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
вручил руководителям государственных медорганизаций ключи от 15 новых "скорых", поставленных в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции. Все они укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием.
Ранее в этом году регион уже получил 28 машин. Еще 27 автомобилей класса В, которые приобретены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета, должны прибыть в Поморье в ближайшее время.
Переданные в понедельник реанимобили поступят в Вельский, Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, а также в Архангельск, Мирный, Коряжму и Северодвинск. Некоторые муниципальные образования, такие как Шенкурский район, впервые получили автомобили, оборудованные для оказания реанимационной помощи.
"Когда я езжу по области, практически в каждом районе на встречах с медиками спрашивают о том, можно ли обновить парк скорой помощи. Я непосредственно от ваших коллег знаю, насколько сильно эти машины ждут в наших районах. С учетом специфики территории региона, зачастую наличие оснащенного автомобиля является хорошим подспорьем для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, - привели в пресс-службе слова Цыбульского на церемонии.