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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200824/mechet-1576240639.html
Все христианские святыни в Турции могут стать мечетями, считает эксперт
Турецкие власти не ставят целью превратить все бывшие христианские храмы в мечети, однако исламизация в стране набирает ход и полностью исключить такую... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:12
2020-08-24T14:13
юнеско
роман силантьев
турция
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Турецкие власти не ставят целью превратить все бывшие христианские храмы в мечети, однако исламизация в стране набирает ход и полностью исключить такую возможность нельзя, считают опрошенные РИА Новости эксперты.В пятницу управление по делам религии Турции заявило, что музей, в прошлом монастырь Хора, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских богослужений. Монастырь построили в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии - после завоевания Константинополя. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением."Я подозреваю, что этим (переводом монастыря Хора - ред.) все может и кончиться. Задачи всё переделать в мечети - нет. Святая София, монастырь Хора - это символы борьбы с наследием Кемаля Ататюрка и жест в поддержку мусульман внутри страны. А еще Эрдоган так "троллит" европейцев, потому что там тоже есть мечети, переделанные в храмы", - сказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев.По его словам, перевод музеев в мечети - также выпад в адрес патриарха Варфоломея, "который поддерживал Фетхуллаха Гюлена" во время путча в Турции в 2016 году.Гендиректор аналитического центра "Катехон" Михаил Якушев также считает, что перевод Святой Софии в мечеть было главной целью турецких властей, однако изменение статуса монастыря Хора говорит о том, что исламизация в стране набирает ход и исключить перевода в мечети других музеев нельзя."Для турок, Эрдогана главное было превратить в мечеть Святую Софию, остальное вторично. Турки ежегодно торжественно отмечают взятие Константинополя. В Айя-Софии раньше совершали молебен по этому поводу, без этого и праздник не полный. И были возгласы, что европейцы пытаются "отнять нашу победу", - сказал Якушев.По его словам, турецким властям не выгодно переводить музеи в мечети, "потому что теряется доход по линии министерства туризма"."Однако после перевода в мечеть музея Хора, можно сказать, что исламизация, исламская "реконкиста", набирает ход. Возможно, после Софии власти Турции ждали более жесткой международной реакции, но ее не последовало, и турки решили идти дальше. Теперь все византийские христианские святыни, которые сначала были обращены в мечети, а потом получили музейный статус, могут снова стать мечетями. Решение Госсовета Турции по Святой Софии и монастырю открывает путь для этого процесса", - уверен эксперт.Он уточнил, что в турецком обществе говорят о том, что решение Мустафы Кемаля о переводе мечетей - бывших византийских храмов - в музеи было неверно оформлено юридически. "В любом случае надо понимать, что ничего противозаконного, возвращая музеям статус мечетей, турки не делают. Это их право", - подытожил собеседник агентства.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Политика перевода музеев - бывших христианских храмов - в мечети продолжается в Турции не первый год. Так, например, в начале 2010-х годов музеи, находившиеся в стенах древних византийских храмов Святой Софии в Трабазоне и Никее, также получили статус мечетей решением турецких властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576200245.html
https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html
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юнеско, роман силантьев, турция, новости - религия и мировоззрение

Все христианские святыни в Турции могут стать мечетями, считает эксперт

14:12 24.08.2020 (обновлено: 14:13 24.08.2020)
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CC BY-SA 3.0 / José Luiz Bernardes Ribeiro / Свод южного купола нартекса в Монастыре Хора в Стамбуле
Свод южного купола нартекса в Монастыре Хора в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / José Luiz Bernardes Ribeiro /
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Турецкие власти не ставят целью превратить все бывшие христианские храмы в мечети, однако исламизация в стране набирает ход и полностью исключить такую возможность нельзя, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В пятницу управление по делам религии Турции заявило, что музей, в прошлом монастырь Хора, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских богослужений. Монастырь построили в 534 году. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии - после завоевания Константинополя. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.
"Я подозреваю, что этим (переводом монастыря Хора - ред.) все может и кончиться. Задачи всё переделать в мечети - нет. Святая София, монастырь Хора - это символы борьбы с наследием Кемаля Ататюрка и жест в поддержку мусульман внутри страны. А еще Эрдоган так "троллит" европейцев, потому что там тоже есть мечети, переделанные в храмы", - сказал РИА Новости религиовед Роман Силантьев.
По его словам, перевод музеев в мечети - также выпад в адрес патриарха Варфоломея, "который поддерживал Фетхуллаха Гюлена" во время путча в Турции в 2016 году.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
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Гендиректор аналитического центра "Катехон" Михаил Якушев также считает, что перевод Святой Софии в мечеть было главной целью турецких властей, однако изменение статуса монастыря Хора говорит о том, что исламизация в стране набирает ход и исключить перевода в мечети других музеев нельзя.
"Для турок, Эрдогана главное было превратить в мечеть Святую Софию, остальное вторично. Турки ежегодно торжественно отмечают взятие Константинополя. В Айя-Софии раньше совершали молебен по этому поводу, без этого и праздник не полный. И были возгласы, что европейцы пытаются "отнять нашу победу", - сказал Якушев.
По его словам, турецким властям не выгодно переводить музеи в мечети, "потому что теряется доход по линии министерства туризма".
"Однако после перевода в мечеть музея Хора, можно сказать, что исламизация, исламская "реконкиста", набирает ход. Возможно, после Софии власти Турции ждали более жесткой международной реакции, но ее не последовало, и турки решили идти дальше. Теперь все византийские христианские святыни, которые сначала были обращены в мечети, а потом получили музейный статус, могут снова стать мечетями. Решение Госсовета Турции по Святой Софии и монастырю открывает путь для этого процесса", - уверен эксперт.
Монастырь Хора в Стамбуле
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РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть
Он уточнил, что в турецком обществе говорят о том, что решение Мустафы Кемаля о переводе мечетей - бывших византийских храмов - в музеи было неверно оформлено юридически. "В любом случае надо понимать, что ничего противозаконного, возвращая музеям статус мечетей, турки не делают. Это их право", - подытожил собеседник агентства.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Политика перевода музеев - бывших христианских храмов - в мечети продолжается в Турции не первый год. Так, например, в начале 2010-х годов музеи, находившиеся в стенах древних византийских храмов Святой Софии в Трабазоне и Никее, также получили статус мечетей решением турецких властей.
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
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Религия и мировоззрениеЮНЕСКОРоман СилантьевТурцияНовости - Религия и мировоззрение
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