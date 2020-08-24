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Мурманская область
https://ria.ru/20200824/manturov-1576262020.html
Мантуров возглавит наблюдательный совет мурманского вуза
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров согласился на предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возглавить наблюдательный совет... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:48
2020-08-24T20:48
мурманская область
алексей рахманов
андрей чибис
денис мантуров
мурманск
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Министр промышленности и торговли России <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> согласился на предложение губернатора Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Чибиса</a> возглавить наблюдательный совет <a href="http://ria.ru/organization_Murmanskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Мурманского государственного технического университета</a>, который готовит кадры для работы в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>, сообщила пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>."Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров принял предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возглавить наблюдательный совет Мурманского государственного технического университета", - говорится в сообщении.Сообщается, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> также поддержал проект по трансформации вуза, признанный лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участников третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ."Этот вуз имеет для меня особое значение – мой отец заканчивал эту легендарную мореходку в ее славные времена, а сейчас время ставит новые задачи и новые вызовы. Арктике сегодня нужны молодые профессионалы с особыми, актуальными для северных широт технологическими компетенциями. И, конечно, важно, чтобы подготовка таких кадров велась непосредственно в регионе", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова Мантурова.В прошлом году решением губернатора Чибиса был остановлен процесс объединения МГТУ и МАГУ, глава региона оказал техническому вузу содействие в получении аккредитации и поставил задачу сделать МГТУ центром арктических компетенций."Перезагрузка МГТУ необходима вузу, необходима всей Мурманской области. Впереди развитие Арктического судоремонтного кластера. Нужны будут специалисты высокого класса, местные специалисты. Крупнейшие компании уже заинтересованы в трансформации вуза. АО "<a href="http://ria.ru/organization_Obedinjonnaja_sudostroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОСК</a>" готова стать партнером МГТУ. В рамках нашей совместной работы с "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэком</a>" компания выделила деньги на развитие мореходки. <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a> – столица Арктики, и наш главный вуз должен соответствовать", - прокомментировал губернатор.Также сообщается, что на полях международного военно-технического форума "Армия-2020" генеральный директор ОСК <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Rakhmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Рахманов</a> и губернатор Мурманской области Андрей Чибис договорились о том, что ОСК станет партнером проекта по модернизации МГТУ в части развития кадровой основы для обеспечения судостроительных заводов молодыми профессионалами."Нам очень нужны люди, четко ориентированные на судостроительные профессии, с соответствующим инженерным образованием по рабочим и техническим специальностям", - приводит пресс-служба слова Рахманова.В настоящее время между правительством Мурманской области и АО "ОСК" действует соглашение о сотрудничестве от 22 ноября 2019 года, направленное на развитие промышленного комплекса Мурманской области и увеличение экономического потенциала региона.
https://realty.ria.ru/20200805/1575387365.html
https://realty.ria.ru/20200729/1575113792.html
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алексей рахманов, андрей чибис, денис мантуров, мурманск, мурманская область, общество

Мантуров возглавит наблюдательный совет мурманского вуза

20:48 24.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 24 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров согласился на предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возглавить наблюдательный совет Мурманского государственного технического университета, который готовит кадры для работы в Арктике, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.
"Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров принял предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возглавить наблюдательный совет Мурманского государственного технического университета", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава Минпромторга также поддержал проект по трансформации вуза, признанный лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участников третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.
"Этот вуз имеет для меня особое значение – мой отец заканчивал эту легендарную мореходку в ее славные времена, а сейчас время ставит новые задачи и новые вызовы. Арктике сегодня нужны молодые профессионалы с особыми, актуальными для северных широт технологическими компетенциями. И, конечно, важно, чтобы подготовка таких кадров велась непосредственно в регионе", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова Мантурова.
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В прошлом году решением губернатора Чибиса был остановлен процесс объединения МГТУ и МАГУ, глава региона оказал техническому вузу содействие в получении аккредитации и поставил задачу сделать МГТУ центром арктических компетенций.
"Перезагрузка МГТУ необходима вузу, необходима всей Мурманской области. Впереди развитие Арктического судоремонтного кластера. Нужны будут специалисты высокого класса, местные специалисты. Крупнейшие компании уже заинтересованы в трансформации вуза. АО "ОСК" готова стать партнером МГТУ. В рамках нашей совместной работы с "Новатэком" компания выделила деньги на развитие мореходки. Мурманск – столица Арктики, и наш главный вуз должен соответствовать", - прокомментировал губернатор.
Также сообщается, что на полях международного военно-технического форума "Армия-2020" генеральный директор ОСК Алексей Рахманов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис договорились о том, что ОСК станет партнером проекта по модернизации МГТУ в части развития кадровой основы для обеспечения судостроительных заводов молодыми профессионалами.
"Нам очень нужны люди, четко ориентированные на судостроительные профессии, с соответствующим инженерным образованием по рабочим и техническим специальностям", - приводит пресс-служба слова Рахманова.
В настоящее время между правительством Мурманской области и АО "ОСК" действует соглашение о сотрудничестве от 22 ноября 2019 года, направленное на развитие промышленного комплекса Мурманской области и увеличение экономического потенциала региона.
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