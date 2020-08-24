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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576255506.html
Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла республики в Словакии Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:03
2020-08-24T18:11
игорь лещеня
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
словакия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства."<a href="http://ria.ru/person_igor-leschenya/" target="_blank">Игорь Лещеня</a> освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>", - отмечается в сообщении.Ранее, 16 августа, посол Лещеня выступил с видеообращением, выложенным на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, в котором заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Спустя 3 дня Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в <a href="http://ria.ru/location_Bratislava/" target="_blank" data-auto="true">Братиславе</a>, в этот же день его принял премьер Словакии <a href="http://ria.ru/person_igor-matovic/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Матович</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Браво !!!
78
Посол «посол на фиг».
69
12
белоруссия
словакия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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игорь лещеня, александр лукашенко, белоруссия, словакия, в мире

Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии

18:03 24.08.2020 (обновлено: 18:11 24.08.2020)
4574
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла республики в Словакии Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.
"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко", - отмечается в сообщении.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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Ранее, 16 августа, посол Лещеня выступил с видеообращением, выложенным на YouTube, в котором заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Спустя 3 дня Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе, в этот же день его принял премьер Словакии Игорь Матович.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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Обсудить 12
Протесты в БелоруссииИгорь ЛещеняАлександр ЛукашенкоБелоруссияСловакияВ мире
Популярные комментарии
Браво !!!
24 августа, 18:04
Дядька Митька
7210005
Посол «посол на фиг».
24 августа, 18:12
РБРуслан Браско
44181006
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