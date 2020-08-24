https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576234225.html

В Кремле не комментируют появление Лукашенко и его сына с автоматами

Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:36

2020-08-24T12:36

2020-08-24T12:36

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

Егор Воронин А стоило бы прокомментировать. Очень интересно узнать как в кремле относятся к нарушению законодательства со стороны Президента. Или его сыну уже 18 лет есть? 41

Unnamed User Тут и так все понятно, Лукашенко же должен как то себя обезопасить на случай, если провокаторы решат штурмовать резиденцию. Такое его появление абсолютно правильный и адекватный ответ. 26

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире