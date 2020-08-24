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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576234225.html
В Кремле не комментируют появление Лукашенко и его сына с автоматами
Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:36
2020-08-24T12:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
А стоило бы прокомментировать. Очень интересно узнать как в кремле относятся к нарушению законодательства со стороны Президента. Или его сыну уже 18 лет есть?
41
Тут и так все понятно, Лукашенко же должен как то себя обезопасить на случай, если провокаторы решат штурмовать резиденцию. Такое его появление абсолютно правильный и адекватный ответ.
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белоруссия
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александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле не комментируют появление Лукашенко и его сына с автоматами

12:36 24.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.
"Я не буду отвечать на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появление Лукашенко с автоматом и вопрос о том, считают ли в Кремле адекватной такую реакцию на протесты.
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Обсудить 10
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А стоило бы прокомментировать. Очень интересно узнать как в кремле относятся к нарушению законодательства со стороны Президента. Или его сыну уже 18 лет есть?
24 августа, 12:39
ЕВЕгор Воронин
20200019
Тут и так все понятно, Лукашенко же должен как то себя обезопасить на случай, если провокаторы решат штурмовать резиденцию. Такое его появление абсолютно правильный и адекватный ответ.
24 августа, 13:50
Unnamed User
1610009
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