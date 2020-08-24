https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576234225.html
В Кремле не комментируют появление Лукашенко и его сына с автоматами
Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:36
2020-08-24T12:36
2020-08-24T12:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кремль не будет комментировать появление президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
Егор Воронин
А стоило бы прокомментировать. Очень интересно узнать как в кремле относятся к нарушению законодательства со стороны Президента. Или его сыну уже 18 лет есть?
41
Unnamed User
Тут и так все понятно, Лукашенко же должен как то себя обезопасить на случай, если провокаторы решат штурмовать резиденцию. Такое его появление абсолютно правильный и адекватный ответ.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире