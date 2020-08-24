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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576232080.html
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:13
2020-08-24T21:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 АВГ - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии."Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - сказал белорусский лидер.Он отметил, что в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> - государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо", - заявил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/pushkov-1576217431.html
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576107645.html
Интересно, а учителя и врачи его просили об этом? Более того, они ведь могли просить их защитить от него. По крайней мере часть врачей протестует в открытую и им уже поступают угрозы.
70
Патриоты с польскими флагами не расхаживают и погромы не учиняют.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Лукашенко: "У нас государственная школа, государственная идеология: кто не хочет, их в школе быть не должны"
Учителя, которые не разделяют государственную идеологию, не должны работать в школах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром образования республики Игорем Карпенко и вице-премьером Игорем Петришенко в понедельник, добавив, что об этом "надо говорить прямо, откровенно и честно".
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

12:13 24.08.2020 (обновлено: 21:03 24.08.2020)
7802
МИНСК, 24 АВГ - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал глава государства, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает Sputnik Беларусь.

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что в Белоруссии - государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо", - заявил Лукашенко.
Алексей Пушков
Вчера, 06:12Протесты в Белоруссии
"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а учителя и врачи его просили об этом? Более того, они ведь могли просить их защитить от него. По крайней мере часть врачей протестует в открытую и им уже поступают угрозы.
24 августа, 12:18
Pawel Zverev
22000144
Патриоты с польскими флагами не расхаживают и погромы не учиняют.
24 августа, 15:11
Олег Жайворонок
26110115
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