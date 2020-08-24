https://ria.ru/20200824/lukashenko-1576232080.html

Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:13

2020-08-24T12:13

2020-08-24T21:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 АВГ - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> потребовал защитить учителей в школах от нападок и напомнил о существовании государственной идеологии."Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - сказал белорусский лидер.Он отметил, что в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> - государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо", - заявил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/pushkov-1576217431.html

https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576107645.html

Pawel Zverev Интересно, а учителя и врачи его просили об этом? Более того, они ведь могли просить их защитить от него. По крайней мере часть врачей протестует в открытую и им уже поступают угрозы. 70

Олег Жайворонок Патриоты с польскими флагами не расхаживают и погромы не учиняют. 44

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Лукашенко: "У нас государственная школа, государственная идеология: кто не хочет, их в школе быть не должны" Учителя, которые не разделяют государственную идеологию, не должны работать в школах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром образования республики Игорем Карпенко и вице-премьером Игорем Петришенко в понедельник, добавив, что об этом "надо говорить прямо, откровенно и честно". 2020-08-24T12:13 true PT1M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире