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https://ria.ru/20200824/loza-1576216361.html
"Странноватая": Лоза оценил идею Штурм о кулонах из праха Легкоступовой
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал в беседе с "Вечерней Москвой" идею певицы Натальи Штурм увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из праха артистки... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T02:16
2020-08-24T02:16
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
наталья штурм
россия
шоу-бизнес
юрий лоза
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> раскритиковал в беседе с "<a href="https://vm.ru/news/823183-loza-i-prigozhin-raskritikovali-ideyu-shturm-sdelat-kulony-iz-legkostupovoj" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" идею певицы <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Штурм</a> увековечить память <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, сделав из праха артистки кулоны.Ранее Штурм выразила мнение, что это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю."Я не понимаю смысл подобных высказываний. Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции", — заявил Лоза.По его словам, прах Легкоступовой следует предать земле. "Идеи насчет кулонов мне кажутся несколько странноватыми", — подчеркнул музыкант. Он добавил, что предложение Штурм видится ему "несуразным".Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200823/legkostupova-1576191443.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, наталья штурм, россия, шоу-бизнес, юрий лоза

"Странноватая": Лоза оценил идею Штурм о кулонах из праха Легкоступовой

02:16 24.08.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал в беседе с "Вечерней Москвой" идею певицы Натальи Штурм увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из праха артистки кулоны.
Ранее Штурм выразила мнение, что это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.
"Я не понимаю смысл подобных высказываний. Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции", — заявил Лоза.
По его словам, прах Легкоступовой следует предать земле. "Идеи насчет кулонов мне кажутся несколько странноватыми", — подчеркнул музыкант. Он добавил, что предложение Штурм видится ему "несуразным".
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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Умерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваНаталья ШтурмРоссияШоу-бизнесЮрий Лоза
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