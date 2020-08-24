https://ria.ru/20200824/lolita-1576242579.html

Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет

Певица Лолита Милявская в разговоре с газетой "Комсомольская правда" заявила, что харассмент в отношении женщин старше 50 лет необходим. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:44

2020-08-24T14:44

2020-08-24T14:44

культура

шоу-бизнес

лолита милявская

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank">Лолита Милявская</a> в разговоре с газетой <a href="https://www.kp.ru/daily/217173/4275253/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> заявила, что харассмент в отношении женщин старше 50 лет необходим. Она отметила, что не понимает движение против домогательств #MeToo и считает, что оно "попахивает человеческой проституцией". "Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10-15. А кто тебе мешал отказать и не получить "Оскар" впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти", — добавила певица, отметив, что ей "жалко этих мужчин". Лолите в ноябре исполнится 57 лет. В прошлом году она развелась с пятым супругом Дмитрием Ивановым.

https://ria.ru/20200822/lolita-1576159605.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, лолита милявская