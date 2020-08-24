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https://ria.ru/20200824/lolita-1576242579.html
Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет
Певица Лолита Милявская в разговоре с газетой "Комсомольская правда" заявила, что харассмент в отношении женщин старше 50 лет необходим. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:44
2020-08-24T14:44
культура
шоу-бизнес
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank">Лолита Милявская</a> в разговоре с газетой <a href="https://www.kp.ru/daily/217173/4275253/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> заявила, что харассмент в отношении женщин старше 50 лет необходим. Она отметила, что не понимает движение против домогательств #MeToo и считает, что оно "попахивает человеческой проституцией". "Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10-15. А кто тебе мешал отказать и не получить "Оскар" впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти", — добавила певица, отметив, что ей "жалко этих мужчин". Лолите в ноябре исполнится 57 лет. В прошлом году она развелась с пятым супругом Дмитрием Ивановым.
https://ria.ru/20200822/lolita-1576159605.html
На фиг вы нужны обеспеченным мужчинам после 50-ти.......
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Возрастные изменения сознания.......
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шоу-бизнес, лолита милявская

Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет

14:44 24.08.2020
17221
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в разговоре с газетой "Комсомольская правда" заявила, что харассмент в отношении женщин старше 50 лет необходим.

"Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент. В том смысле, что если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами", — пояснила артистка.

Она отметила, что не понимает движение против домогательств #MeToo и считает, что оно "попахивает человеческой проституцией".
"Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10-15. А кто тебе мешал отказать и не получить "Оскар" впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти", — добавила певица, отметив, что ей "жалко этих мужчин".
Лолите в ноябре исполнится 57 лет. В прошлом году она развелась с пятым супругом Дмитрием Ивановым.
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КультураШоу-бизнесЛолита Милявская
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На фиг вы нужны обеспеченным мужчинам после 50-ти.......
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Егор Панкратов
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Возрастные изменения сознания.......
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