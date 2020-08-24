https://ria.ru/20200824/likhtenshteyn-1576205165.html

Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова

Лихтенштейн обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией после Второй мировой войны. Речь идет... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:00

2020-08-24T08:00

2020-08-24T08:00

вторая мировая война (1939-1945)

европейский суд по правам человека

германия

лихтенштейн

чехия

австрия

мнение - авторы

в мире

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<a href="http://ria.ru/location_Liechtenstein/" target="_blank" data-auto="true">Лихтенштейн</a> <a href="https://ria.ru/20200822/likhtenshteyn-1576143148.html" target="_blank">обратился</a> с жалобой в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka" target="_blank">Европейский суд по правам человека</a>, требуя возвращения земель, конфискованных <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a> после <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a>. Речь идет более чем о двух тысячах квадратных километров, принадлежавших правящему роду крошечной страны и в десять раз превышающих территорию самого княжества. Но важнее даже другое: на этих землях расположены уникальные объекты, в частности барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом — оба включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.Чтобы понять, каким образом между странами, даже не граничащими друг с другом, возник территориальный спор, необходим небольшой экскурс в историю.Князья Лихтенштейны — древний и богатый аристократический род. На протяжении веков их владения простирались далеко за пределы "фамильного" государства, и находились, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> и чешской Моравии. Одна из архитектурных жемчужин <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вены</a> — дворец Лихтенштейнов — по сей день принадлежит этой семье.В XX веке правящие князья проявили незаурядный политический талант. Они смогли: а) отстоять независимость страны; б) оградить ее от военно-политических и социально-экономических штормов, бушевавших на континенте, и в) сохранить собственный контроль над государством (трения между монархическими и демократическими процессами в княжестве возникли только в самом конце столетия).Одним из главных успехов князя Франца Иосифа II стало недопущение оккупации страны Третьим рейхом. В целом же его действия в ходе Второй мировой войны можно охарактеризовать как "сидение на двух стульях". С одной стороны, многочисленны <a href="https://ruski.radio.cz/knyazya-lihtenshteyn-prodolzhayut-dobivatsya-ot-chehii-vozvrashcheniya-familnoy-8139387" target="_blank" rel="nofollow noopener">примеры</a> того, как он поддерживал антигитлеровские силы. Например, Лихтенштейн (в отличие от Швейцарии) не признал учреждение нацистами протектората Богемия и Моравия, а также посылал пожертвования эмигрировавшему чехословацкому президенту Эдварду Бенешу. С другой стороны, критики обвиняют княжескую семью в скупке имущества евреев, погибших при холокосте.Как бы то ни было, по окончании войны княжеский род был обвинен чехословацкими властями в коллаборационизме и в соответствии с известными "декретами Бенеша" лишен собственности — тех самых земель и резиденций, что являются ныне камнем преткновения.Лихтенштейн никогда не признавал правомерность действий Праги. Дипломатические отношения между княжеством и уже Чехией, а не Чехословакией были установлены только в 2009 году, а тема конфискованных владений омрачает их все это время.И вот теперь новый шаг — жалоба в ЕСПЧ.Судя по официальной риторике, главная чешская надежда — на то, что суд в принципе не должен рассматривать вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека. Однако эту надежду омрачает немалое количество сопутствующих обстоятельств.Истинное влияние и возможности Лихтенштейна — и государства, и правящего рода — куда шире, нежели можно было бы ожидать от микроскопической страны. Например, больше десяти лет назад княжество громко и бесстрашно <a href="https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-3135853" target="_blank" rel="nofollow noopener">поскандалило</a> с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, когда Берлин вскрыл схемы ухода состоятельных немцев от налогов через лихтенштейнский банк. Да и история Второй мировой крайне показательна — даже в той ситуации у княжества нашлись инструменты и аргументы, убедившие нацистское руководство не трогать его.Гарантировать, что в итоге Лихтенштейн не найдет способа добиться своего, нельзя. Ведь у него есть самый важный ресурс — время: для возвращения утраченной собственности государство и многовековая династия могут себе позволить ждать столько, сколько потребуется. Причем прямо сейчас сама Чехия играет им на руку.Чехам стоит взглянуть правде в лицо: главным фактором, который позволил им в 1946 году лишить влиятельнейшее и богатейшее европейское семейство родовых владений, стало нахождение в тот момент Чехословакии в советской зоне. Будь тогда Прага в сфере западного влияния, никто бы не позволил ей конфисковать собственность князей Лихтенштейна. И никакое оправдание в виде справедливого наказания для коллаборационистов не помогло бы. Тем более что с правовой точки зрения дело там было довольно сомнительное. В частности, в решении суда указывалось, что Франц Иосиф II признал себя гражданином нацистской Германии, а это являлось "грубым искажением исторических фактов".Лихтенштейнско-чешский спор напоминает старую и очевидную истину: важнейшими выгодоприобретателями по итогам Второй мировой войны стали страны Восточной Европы, причем их сделал таковыми Советский Союз.Однако их нынешняя политика — как в виде официальных заявлений, так и конкретных действий вроде <a href="https://ria.ru/20200404/1569563677.html" target="_blank">сноса памятников</a> — обличает ужасы коммунистической оккупации и выступает локомотивом пересмотра итогов войны. Более того, ими достигнут уже немалый прогресс, размывающий в западном общественном мнении незыблемость достигнутого 75 лет назад статус-кво.Вот только восточные европейцы упорно не желают осознавать, что тем самым пилят сук, на котором сидят.Удастся ли им когда-либо добиться мечтаемых компенсаций-контрибуций с России — большой вопрос, а вот то, что к ним самим обратятся старшие западные партнеры и попросят подать пример, куда вероятнее.А начать можно будет даже не с передела межгосударственных границ (дело это слишком сложное и деликатное), а с конкретных случаев восстановления нарушенной справедливости со стороны государства в отношении частных лиц.Возврат князьям Лихтенштейна конфискованных фамильных владений может стать замечательным примером на этом пути. Чехии имеет смысл приготовиться.

https://ria.ru/20200610/1572743329.html

https://ria.ru/20200817/1575855365.html

https://ria.ru/20200730/1575083943.html

https://ria.ru/20200728/1575006052.html

https://ria.ru/20200810/1575552422.html

Андрей Дашков Восточно европейцам нравится задирать Россию, потому что они точно знают, что не ответят. Но они ошибочно думают, что стали сами западом. Как были блюдом на столе так и остались 45

tacole7404 Теперь ждем когда немцы предъявят полякам за свои земли которые Польша откусила себе после второй мировой благодаря СССР. 41

10

германия

лихтенштейн

чехия

австрия

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вторая мировая война (1939-1945), европейский суд по правам человека, германия, лихтенштейн, чехия, австрия, мнение - авторы, в мире