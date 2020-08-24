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Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова
Лихтенштейн обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией после Второй мировой войны. Речь идет... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T08:00
вторая мировая война (1939-1945)
европейский суд по правам человека
германия
лихтенштейн
чехия
австрия
мнение - авторы
в мире
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<a href="http://ria.ru/location_Liechtenstein/" target="_blank" data-auto="true">Лихтенштейн</a> <a href="https://ria.ru/20200822/likhtenshteyn-1576143148.html" target="_blank">обратился</a> с жалобой в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka" target="_blank">Европейский суд по правам человека</a>, требуя возвращения земель, конфискованных <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a> после <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a>. Речь идет более чем о двух тысячах квадратных километров, принадлежавших правящему роду крошечной страны и в десять раз превышающих территорию самого княжества. Но важнее даже другое: на этих землях расположены уникальные объекты, в частности барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом — оба включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.Чтобы понять, каким образом между странами, даже не граничащими друг с другом, возник территориальный спор, необходим небольшой экскурс в историю.Князья Лихтенштейны — древний и богатый аристократический род. На протяжении веков их владения простирались далеко за пределы "фамильного" государства, и находились, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> и чешской Моравии. Одна из архитектурных жемчужин <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вены</a> — дворец Лихтенштейнов — по сей день принадлежит этой семье.В XX веке правящие князья проявили незаурядный политический талант. Они смогли: а) отстоять независимость страны; б) оградить ее от военно-политических и социально-экономических штормов, бушевавших на континенте, и в) сохранить собственный контроль над государством (трения между монархическими и демократическими процессами в княжестве возникли только в самом конце столетия).Одним из главных успехов князя Франца Иосифа II стало недопущение оккупации страны Третьим рейхом. В целом же его действия в ходе Второй мировой войны можно охарактеризовать как "сидение на двух стульях". С одной стороны, многочисленны <a href="https://ruski.radio.cz/knyazya-lihtenshteyn-prodolzhayut-dobivatsya-ot-chehii-vozvrashcheniya-familnoy-8139387" target="_blank" rel="nofollow noopener">примеры</a> того, как он поддерживал антигитлеровские силы. Например, Лихтенштейн (в отличие от Швейцарии) не признал учреждение нацистами протектората Богемия и Моравия, а также посылал пожертвования эмигрировавшему чехословацкому президенту Эдварду Бенешу. С другой стороны, критики обвиняют княжескую семью в скупке имущества евреев, погибших при холокосте.Как бы то ни было, по окончании войны княжеский род был обвинен чехословацкими властями в коллаборационизме и в соответствии с известными "декретами Бенеша" лишен собственности — тех самых земель и резиденций, что являются ныне камнем преткновения.Лихтенштейн никогда не признавал правомерность действий Праги. Дипломатические отношения между княжеством и уже Чехией, а не Чехословакией были установлены только в 2009 году, а тема конфискованных владений омрачает их все это время.И вот теперь новый шаг — жалоба в ЕСПЧ.Судя по официальной риторике, главная чешская надежда — на то, что суд в принципе не должен рассматривать вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека. Однако эту надежду омрачает немалое количество сопутствующих обстоятельств.Истинное влияние и возможности Лихтенштейна — и государства, и правящего рода — куда шире, нежели можно было бы ожидать от микроскопической страны. Например, больше десяти лет назад княжество громко и бесстрашно <a href="https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-3135853" target="_blank" rel="nofollow noopener">поскандалило</a> с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, когда Берлин вскрыл схемы ухода состоятельных немцев от налогов через лихтенштейнский банк. Да и история Второй мировой крайне показательна — даже в той ситуации у княжества нашлись инструменты и аргументы, убедившие нацистское руководство не трогать его.Гарантировать, что в итоге Лихтенштейн не найдет способа добиться своего, нельзя. Ведь у него есть самый важный ресурс — время: для возвращения утраченной собственности государство и многовековая династия могут себе позволить ждать столько, сколько потребуется. Причем прямо сейчас сама Чехия играет им на руку.Чехам стоит взглянуть правде в лицо: главным фактором, который позволил им в 1946 году лишить влиятельнейшее и богатейшее европейское семейство родовых владений, стало нахождение в тот момент Чехословакии в советской зоне. Будь тогда Прага в сфере западного влияния, никто бы не позволил ей конфисковать собственность князей Лихтенштейна. И никакое оправдание в виде справедливого наказания для коллаборационистов не помогло бы. Тем более что с правовой точки зрения дело там было довольно сомнительное. В частности, в решении суда указывалось, что Франц Иосиф II признал себя гражданином нацистской Германии, а это являлось "грубым искажением исторических фактов".Лихтенштейнско-чешский спор напоминает старую и очевидную истину: важнейшими выгодоприобретателями по итогам Второй мировой войны стали страны Восточной Европы, причем их сделал таковыми Советский Союз.Однако их нынешняя политика — как в виде официальных заявлений, так и конкретных действий вроде <a href="https://ria.ru/20200404/1569563677.html" target="_blank">сноса памятников</a> — обличает ужасы коммунистической оккупации и выступает локомотивом пересмотра итогов войны. Более того, ими достигнут уже немалый прогресс, размывающий в западном общественном мнении незыблемость достигнутого 75 лет назад статус-кво.Вот только восточные европейцы упорно не желают осознавать, что тем самым пилят сук, на котором сидят.Удастся ли им когда-либо добиться мечтаемых компенсаций-контрибуций с России — большой вопрос, а вот то, что к ним самим обратятся старшие западные партнеры и попросят подать пример, куда вероятнее.А начать можно будет даже не с передела межгосударственных границ (дело это слишком сложное и деликатное), а с конкретных случаев восстановления нарушенной справедливости со стороны государства в отношении частных лиц.Возврат князьям Лихтенштейна конфискованных фамильных владений может стать замечательным примером на этом пути. Чехии имеет смысл приготовиться.
https://ria.ru/20200610/1572743329.html
https://ria.ru/20200817/1575855365.html
https://ria.ru/20200730/1575083943.html
https://ria.ru/20200728/1575006052.html
https://ria.ru/20200810/1575552422.html
Восточно европейцам нравится задирать Россию, потому что они точно знают, что не ответят. Но они ошибочно думают, что стали сами западом. Как были блюдом на столе так и остались
45
Теперь ждем когда немцы предъявят полякам за свои земли которые Польша откусила себе после второй мировой благодаря СССР.
41
10
германия
лихтенштейн
чехия
австрия
РИА Новости
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
вторая мировая война (1939-1945), европейский суд по правам человека, германия, лихтенштейн, чехия, австрия, мнение - авторы, в мире

Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова

08:00 24.08.2020
14350
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Лихтенштейн обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией после Второй мировой войны. Речь идет более чем о двух тысячах квадратных километров, принадлежавших правящему роду крошечной страны и в десять раз превышающих территорию самого княжества. Но важнее даже другое: на этих землях расположены уникальные объекты, в частности барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом — оба включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы понять, каким образом между странами, даже не граничащими друг с другом, возник территориальный спор, необходим небольшой экскурс в историю.
Князья Лихтенштейны — древний и богатый аристократический род. На протяжении веков их владения простирались далеко за пределы "фамильного" государства, и находились, в частности, в Австрии и чешской Моравии. Одна из архитектурных жемчужин Вены — дворец Лихтенштейнов — по сей день принадлежит этой семье.
В XX веке правящие князья проявили незаурядный политический талант. Они смогли: а) отстоять независимость страны; б) оградить ее от военно-политических и социально-экономических штормов, бушевавших на континенте, и в) сохранить собственный контроль над государством (трения между монархическими и демократическими процессами в княжестве возникли только в самом конце столетия).
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Одним из главных успехов князя Франца Иосифа II стало недопущение оккупации страны Третьим рейхом. В целом же его действия в ходе Второй мировой войны можно охарактеризовать как "сидение на двух стульях". С одной стороны, многочисленны примеры того, как он поддерживал антигитлеровские силы. Например, Лихтенштейн (в отличие от Швейцарии) не признал учреждение нацистами протектората Богемия и Моравия, а также посылал пожертвования эмигрировавшему чехословацкому президенту Эдварду Бенешу. С другой стороны, критики обвиняют княжескую семью в скупке имущества евреев, погибших при холокосте.
Как бы то ни было, по окончании войны княжеский род был обвинен чехословацкими властями в коллаборационизме и в соответствии с известными "декретами Бенеша" лишен собственности — тех самых земель и резиденций, что являются ныне камнем преткновения.
Лихтенштейн никогда не признавал правомерность действий Праги. Дипломатические отношения между княжеством и уже Чехией, а не Чехословакией были установлены только в 2009 году, а тема конфискованных владений омрачает их все это время.
И вот теперь новый шаг — жалоба в ЕСПЧ.
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Судя по официальной риторике, главная чешская надежда — на то, что суд в принципе не должен рассматривать вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека. Однако эту надежду омрачает немалое количество сопутствующих обстоятельств.
Истинное влияние и возможности Лихтенштейна — и государства, и правящего рода — куда шире, нежели можно было бы ожидать от микроскопической страны. Например, больше десяти лет назад княжество громко и бесстрашно поскандалило с Германией, когда Берлин вскрыл схемы ухода состоятельных немцев от налогов через лихтенштейнский банк. Да и история Второй мировой крайне показательна — даже в той ситуации у княжества нашлись инструменты и аргументы, убедившие нацистское руководство не трогать его.
Гарантировать, что в итоге Лихтенштейн не найдет способа добиться своего, нельзя. Ведь у него есть самый важный ресурс — время: для возвращения утраченной собственности государство и многовековая династия могут себе позволить ждать столько, сколько потребуется. Причем прямо сейчас сама Чехия играет им на руку.
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Чехам стоит взглянуть правде в лицо: главным фактором, который позволил им в 1946 году лишить влиятельнейшее и богатейшее европейское семейство родовых владений, стало нахождение в тот момент Чехословакии в советской зоне. Будь тогда Прага в сфере западного влияния, никто бы не позволил ей конфисковать собственность князей Лихтенштейна. И никакое оправдание в виде справедливого наказания для коллаборационистов не помогло бы. Тем более что с правовой точки зрения дело там было довольно сомнительное. В частности, в решении суда указывалось, что Франц Иосиф II признал себя гражданином нацистской Германии, а это являлось "грубым искажением исторических фактов".
Лихтенштейнско-чешский спор напоминает старую и очевидную истину: важнейшими выгодоприобретателями по итогам Второй мировой войны стали страны Восточной Европы, причем их сделал таковыми Советский Союз.
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Однако их нынешняя политика — как в виде официальных заявлений, так и конкретных действий вроде сноса памятников — обличает ужасы коммунистической оккупации и выступает локомотивом пересмотра итогов войны. Более того, ими достигнут уже немалый прогресс, размывающий в западном общественном мнении незыблемость достигнутого 75 лет назад статус-кво.
Вот только восточные европейцы упорно не желают осознавать, что тем самым пилят сук, на котором сидят.
Удастся ли им когда-либо добиться мечтаемых компенсаций-контрибуций с России — большой вопрос, а вот то, что к ним самим обратятся старшие западные партнеры и попросят подать пример, куда вероятнее.
А начать можно будет даже не с передела межгосударственных границ (дело это слишком сложное и деликатное), а с конкретных случаев восстановления нарушенной справедливости со стороны государства в отношении частных лиц.
Возврат князьям Лихтенштейна конфискованных фамильных владений может стать замечательным примером на этом пути. Чехии имеет смысл приготовиться.
Флаг ЛГБТ
10 августа, 08:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
327532417
Обсудить 10
Вторая мировая война (1939-1945)Европейский суд по правам человекаГерманияЛихтенштейнЧехияАвстрияМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Восточно европейцам нравится задирать Россию, потому что они точно знают, что не ответят. Но они ошибочно думают, что стали сами западом. Как были блюдом на столе так и остались
24 августа, 08:53
Андрей Дашков
4120101
Теперь ждем когда немцы предъявят полякам за свои земли которые Польша откусила себе после второй мировой благодаря СССР.
24 августа, 08:39
ttacole7404
3550100
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