Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/likhtenshteyn-1576143148.html
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли
Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:58
2020-08-22T16:12
юнеско
германия
лихтенштейн
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/93901/13/939011339_0:367:4651:2983_1400x0_80_0_0_2b574c06da5f0844e6447ea45c096e95.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Liechtenstein/" target="_blank" data-auto="true">Лихтенштейна</a> направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a> в конце Второй мировой войны, пишет <a href="https://www.ft.com/content/f9b28161-fee7-49a4-8e1c-fb7496b8849c" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times.</a>Между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. По оценке княжества, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что превышает нынешнюю территорию княжества в десять раз. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>."Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема", — заявила изданию глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек огласил предварительную позицию страны, отметив, что дело не должно слушаться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.
https://ria.ru/20200811/1575660348.html
Свободу Лихтенштейну!
351
Лихтенштейн стронг!
229
81
германия
лихтенштейн
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/93901/13/939011339_93:0:4557:3348_1400x0_80_0_0_e76526b22b6ad3628b087960d4b366b5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юнеско, германия, лихтенштейн, чехия, в мире

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

14:58 22.08.2020 (обновлено: 16:12 22.08.2020)
110594
© Fotolia / ZerrinФлаг Лихтенштейна
Флаг Лихтенштейна
© Fotolia / Zerrin
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.
Между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии. По оценке княжества, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.
Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что превышает нынешнюю территорию княжества в десять раз. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
"Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема", — заявила изданию глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.
Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек огласил предварительную позицию страны, отметив, что дело не должно слушаться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
11 августа, 18:31
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
5854382451428
Обсудить 81
ЮНЕСКОГерманияЛихтенштейнЧехияВ мире
Популярные комментарии
Свободу Лихтенштейну!
22 августа, 15:04
ddzr8891
2597821011
Лихтенштейн стронг!
22 августа, 15:01
Андрей Иванов
138802108
Рекомендуем
Алексей Навальный
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Алексей Навальный
Минздрав сообщил о кофеине и алкоголе в анализах Навального
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Бывший адвокат Эльман Пашаев
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Лукашенко призвал не допускать межнациональной розни в Белоруссии
Макет орбитальной станции Мир
"Роскосмос" показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния