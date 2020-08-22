https://ria.ru/20200822/likhtenshteyn-1576143148.html

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:58

2020-08-22T14:58

2020-08-22T16:12

юнеско

германия

лихтенштейн

чехия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Liechtenstein/" target="_blank" data-auto="true">Лихтенштейна</a> направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a> в конце Второй мировой войны, пишет <a href="https://www.ft.com/content/f9b28161-fee7-49a4-8e1c-fb7496b8849c" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times.</a>Между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. По оценке княжества, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что превышает нынешнюю территорию княжества в десять раз. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>."Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема", — заявила изданию глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек огласил предварительную позицию страны, отметив, что дело не должно слушаться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.

https://ria.ru/20200811/1575660348.html

dzr8891 Свободу Лихтенштейну! 351

Андрей Иванов Лихтенштейн стронг! 229

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германия

лихтенштейн

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, германия, лихтенштейн, чехия, в мире