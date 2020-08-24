https://ria.ru/20200824/les-1576216717.html

В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу

Мужчины пенсионного возраста чаще всех остальных теряются в лесу при сборе грибов, в отдельных случаях в поиске таких "потеряшек" участвуют до нескольких сотен... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:09

2020-08-24T03:09

2020-08-24T03:09

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Мужчины пенсионного возраста чаще всех остальных теряются в лесу при сборе грибов, в отдельных случаях в поиске таких "потеряшек" участвуют до нескольких сотен людей, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Зачастую в их поиске принимают участие сотрудники полиции, добровольцы, волонтеры и местные жители. Пешие отряды поисковиков прочесывают местность, используются также автомобили, в том числе вездеходы и квадроциклы. К отдельным поисковым операциям могут привлекаться порядка 500 человек.В ведомстве отмечают, что чаще всего причиной потери в лесу является нарушение элементарных правил безопасности. Отправляясь на сбор грибов и ягод, люди не считают нужным брать с собой компас и отправляются в поход, несмотря на плохое самочувствие. Многие грибники часто надевают камуфляж вместо яркой одежды, забывая оплатить сотовую связь и зарядить мобильный телефон, что затрудняет их дальнейший поиск.Спасатели настоятельно рекомендуют сборщикам дикоросов обязательно сообщать родственникам о планируемом походе в лес и примерном времени возвращения домой."При чрезвычайной ситуации эта информация поможет сотрудникам МЧС незамедлительно определить район поисков", - подчеркивают спасатели.

https://ria.ru/20200429/1570735793.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество