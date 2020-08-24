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https://ria.ru/20200824/leonardo-1576260170.html
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Ученые нашли ответ на заданные еще Леонардо да Винчи вопросы о специфике работы сердца, сообщил журнал Nature. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:50
2020-08-24T23:43
леонардо да винчи
наука
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Ученые нашли ответ на заданные еще <a href="http://ria.ru/person_Leonardo_da_Vinchi/" target="_blank" data-auto="true">Леонардо да Винчи</a> вопросы о специфике работы сердца, сообщил журнал <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2635-8" target="_blank">Nature.</a>Группа исследователей из нескольких европейских институтов изучила устройство трабекул — сложной сети мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца.Леонардо да Винчи был первым в истории человеком, который запечатлел трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок в рисунке. По его предположению, они работают для "нагревания" крови.В рамках исследования ученые задействовали искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца, полученных после МРТ.Эксперты выяснили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь "более эффективно" во время каждого сердцебиения. Для сравнения они приводят в пример выемки на мяче для гольфа, которые позволяют ему лучше катиться по поверхности.При этом разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания, добавили они.
https://ria.ru/20200814/1575782627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575124906.html
Леонардо увидел своим глазом, а эти лазерные экзперты отгадывают загадки))))
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леонардо да винчи, наука

Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи

19:50 24.08.2020 (обновлено: 23:43 24.08.2020)
24548
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые нашли ответ на заданные еще Леонардо да Винчи вопросы о специфике работы сердца, сообщил журнал Nature.
Группа исследователей из нескольких европейских институтов изучила устройство трабекул — сложной сети мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца.
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Леонардо да Винчи был первым в истории человеком, который запечатлел трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок в рисунке. По его предположению, они работают для "нагревания" крови.
В рамках исследования ученые задействовали искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца, полученных после МРТ.
Эксперты выяснили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь "более эффективно" во время каждого сердцебиения. Для сравнения они приводят в пример выемки на мяче для гольфа, которые позволяют ему лучше катиться по поверхности.
При этом разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания, добавили они.
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197114831025
Обсудить 2
Леонардо да ВинчиНаука
Популярные комментарии
Леонардо увидел своим глазом, а эти лазерные экзперты отгадывают загадки))))
24 августа, 19:54
Руслан Якубик
1762001
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