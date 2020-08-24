https://ria.ru/20200824/leonardo-1576260170.html

Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи

Ученые нашли ответ на заданные еще Леонардо да Винчи вопросы о специфике работы сердца, сообщил журнал Nature. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:50

2020-08-24T19:50

2020-08-24T23:43

леонардо да винчи

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1400x0_80_0_0_40674ddcd7bc71d2a9f7f5ec5d04fb38.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Ученые нашли ответ на заданные еще <a href="http://ria.ru/person_Leonardo_da_Vinchi/" target="_blank" data-auto="true">Леонардо да Винчи</a> вопросы о специфике работы сердца, сообщил журнал <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2635-8" target="_blank">Nature.</a>Группа исследователей из нескольких европейских институтов изучила устройство трабекул — сложной сети мышечных волокон, выстилающих внутреннюю поверхность сердца.Леонардо да Винчи был первым в истории человеком, который запечатлел трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок в рисунке. По его предположению, они работают для "нагревания" крови.В рамках исследования ученые задействовали искусственный интеллект для анализа 25 тысяч снимков сердца, полученных после МРТ.Эксперты выяснили, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь "более эффективно" во время каждого сердцебиения. Для сравнения они приводят в пример выемки на мяче для гольфа, которые позволяют ему лучше катиться по поверхности.При этом разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания, добавили они.

https://ria.ru/20200814/1575782627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575124906.html

Руслан Якубик Леонардо увидел своим глазом, а эти лазерные экзперты отгадывают загадки)))) 26

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонардо да винчи, наука