https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
Минприроды РФ поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:43
2020-08-24T09:43
2020-08-24T09:43
башкирская содовая компания
радий хабиров
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank">Минприроды РФ</a> поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии, говорится в сообщении ведомства.Ранее на горе Куш-тау <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирская содовая компания</a> пыталась начать разработку соды. Однако встретила активное сопротивление местных жителей, для которых гора является священной. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау ранее заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.Как уточняет ведомство, на Куш-тау может быть в будущем создано ООПТ федерального значения.
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирская содовая компания, радий хабиров, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество