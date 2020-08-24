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https://ria.ru/20200824/kushtau-1576221024.html
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
Минприроды РФ поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:43
2020-08-24T09:43
башкирская содовая компания
радий хабиров
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank">Минприроды РФ</a> поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии, говорится в сообщении ведомства.Ранее на горе Куш-тау <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирская содовая компания</a> пыталась начать разработку соды. Однако встретила активное сопротивление местных жителей, для которых гора является священной. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау ранее заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.Как уточняет ведомство, на Куш-тау может быть в будущем создано ООПТ федерального значения.
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
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башкирская содовая компания, радий хабиров, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау

09:43 24.08.2020
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© Depositphotos / Eugene_R. Шихан Куштау
Шихан Куштау
© Depositphotos / Eugene_R.
Шихан Куштау. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минприроды РФ поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии, говорится в сообщении ведомства.
Ранее на горе Куш-тау Башкирская содовая компания пыталась начать разработку соды. Однако встретила активное сопротивление местных жителей, для которых гора является священной. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау ранее заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.

"22 августа Минприроды России получило письмо главы республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ). Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, на Куш-тау может быть в будущем создано ООПТ федерального значения.
Шихан Куштау
20 августа, 08:00Туризм
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Башкирская содовая компанияРадий ХабировМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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