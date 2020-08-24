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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200824/kurs-1576238066.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 16,87 копейки - до 87,903 рубля, курс доллара - на 31,85 копейки, до 74,4184 рубля,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:38
2020-08-24T14:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 16,87 копейки - до 87,903 рубля, курс доллара - на 31,85 копейки, до 74,4184 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 25,11 копейки, составив 80,4865 рубля.
https://ria.ru/20200817/1575894100.html
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РИА Новости
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Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 17 копеек

13:38 24.08.2020 (обновлено: 14:40 24.08.2020)
871
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 16,87 копейки - до 87,903 рубля, курс доллара - на 31,85 копейки, до 74,4184 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 25,11 копейки, составив 80,4865 рубля.
Доллары США
17 августа, 15:02Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах
310108
Обсудить 2
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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