https://ria.ru/20200824/kurorty-1576232266.html
Эксперты сравнили популярность курортов Азовского и Черного морей
По оценкам туроператоров, закрытые границы не привели к всплеску продаж туров на курорты Азовского моря, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:01
2020-08-24T14:01
2020-08-24T14:01
туризм
туризм
туристы
черное море
азовское море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
ейск
темрюк
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>По оценкам туроператоров, закрытые границы не привели к всплеску продаж туров на курорты Азовского моря, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52455.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Как говорят эксперты крупной туркомпании, загрузка гостиниц азовского побережья этим летом не сильно отличается от стандартного сезона."Динамика продаж черноморского побережья превышает продажи азовского побережья в разы", – говорят специалисты из другой фирмы.Эксперты поясняют, что на Азовском море хуже развита инфраструктура, чем на Черном, здесь не так много объектов размещения и пляжей. Кроме того, сыграла свою роль и раскрученность именно черноморских курортов, куда к тому же, удобнее добраться на самолете или поезде.На Азовское море востребованны короткие туры — от одного до трех дней. На такой срок заезжают путешественники, которые следуют на своем автомобиле в отпуск в Крым. Примерно половина туристов выбирает объекты размещения без питания, остальные – проживание с комплексным питанием. Стоимость туров 5600-12000 на неделю на двоих без еды и дороги.По информации туроператоров, в тройку самых популярных в этом году курортов вошли Ейск, Темрюк и станица Голубицкая. Как говорят специалисты, на Азовском побережье еще есть свободные места в гостиницах в августе и в сентябре.
https://ria.ru/20200806/1575342085.html
черное море
азовское море
ейск
темрюк
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, черное море, азовское море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ейск, темрюк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
По оценкам туроператоров, закрытые границы не привели к всплеску продаж туров на курорты Азовского моря, сообщает
АТОР.
Как говорят эксперты крупной туркомпании, загрузка гостиниц азовского побережья этим летом не сильно отличается от стандартного сезона.
"Динамика продаж черноморского побережья превышает продажи азовского побережья в разы", – говорят специалисты из другой фирмы.
Эксперты поясняют, что на Азовском море хуже развита инфраструктура, чем на Черном, здесь не так много объектов размещения и пляжей. Кроме того, сыграла свою роль и раскрученность именно черноморских курортов, куда к тому же, удобнее добраться на самолете или поезде.
На Азовское море востребованны короткие туры — от одного до трех дней. На такой срок заезжают путешественники, которые следуют на своем автомобиле в отпуск в Крым. Примерно половина туристов выбирает объекты размещения без питания, остальные – проживание с комплексным питанием. Стоимость туров 5600-12000 на неделю на двоих без еды и дороги.
По информации туроператоров, в тройку самых популярных в этом году курортов вошли Ейск, Темрюк и станица Голубицкая.
Как говорят специалисты, на Азовском побережье еще есть свободные места в гостиницах в августе и в сентябре.