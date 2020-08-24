https://ria.ru/20200824/kurorty-1576232266.html

Эксперты сравнили популярность курортов Азовского и Черного морей

По оценкам туроператоров, закрытые границы не привели к всплеску продаж туров на курорты Азовского моря, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:01

2020-08-24T14:01

2020-08-24T14:01

туризм

туризм

туристы

черное море

азовское море

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

ейск

темрюк

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>По оценкам туроператоров, закрытые границы не привели к всплеску продаж туров на курорты Азовского моря, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52455.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Как говорят эксперты крупной туркомпании, загрузка гостиниц азовского побережья этим летом не сильно отличается от стандартного сезона."Динамика продаж черноморского побережья превышает продажи азовского побережья в разы", – говорят специалисты из другой фирмы.Эксперты поясняют, что на Азовском море хуже развита инфраструктура, чем на Черном, здесь не так много объектов размещения и пляжей. Кроме того, сыграла свою роль и раскрученность именно черноморских курортов, куда к тому же, удобнее добраться на самолете или поезде.На Азовское море востребованны короткие туры — от одного до трех дней. На такой срок заезжают путешественники, которые следуют на своем автомобиле в отпуск в Крым. Примерно половина туристов выбирает объекты размещения без питания, остальные – проживание с комплексным питанием. Стоимость туров 5600-12000 на неделю на двоих без еды и дороги.По информации туроператоров, в тройку самых популярных в этом году курортов вошли Ейск, Темрюк и станица Голубицкая. Как говорят специалисты, на Азовском побережье еще есть свободные места в гостиницах в августе и в сентябре.

https://ria.ru/20200806/1575342085.html

черное море

азовское море

ейск

темрюк

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, черное море, азовское море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ейск, темрюк