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Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:22
2020-08-25T03:30
россия
жозеп боррель
евросоюз
черногория
албания
исландия
республика крым
норвегия
грузия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a>, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение "данью традиции". По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг "крымского вопроса" давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.
https://ria.ru/20200728/1575020616.html
https://ria.ru/20200727/1575002256.html
Грузины ждут открытия авиа сообщения и туристов из России ? ... Ну-ну ...
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Начнем. Самая поганая семга - это норвежская. Выкормленная в ваннах незнамо чем. Откровенная гадость
308
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россия
черногория
албания
исландия
республика крым
норвегия
грузия
украина
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россия, жозеп боррель, евросоюз, черногория, албания, исландия, республика крым, норвегия, грузия, украина, в мире

Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму

21:22 24.08.2020 (обновлено: 03:30 25.08.2020)
99691
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.
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Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение "данью традиции". По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг "крымского вопроса" давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.
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РоссияЖозеп БоррельЕвросоюзЧерногорияАлбанияИсландияРеспублика КрымНорвегияГрузияУкраинаВ мире
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