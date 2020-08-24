https://ria.ru/20200824/krym-1576262826.html

Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:22

2020-08-24T21:22

2020-08-25T03:30

россия

жозеп боррель

евросоюз

черногория

албания

исландия

республика крым

норвегия

грузия

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a>, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение "данью традиции". По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг "крымского вопроса" давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.

https://ria.ru/20200728/1575020616.html

https://ria.ru/20200727/1575002256.html

Че Гевара Грузины ждут открытия авиа сообщения и туристов из России ? ... Ну-ну ... 389

Петя Мокин Начнем. Самая поганая семга - это норвежская. Выкормленная в ваннах незнамо чем. Откровенная гадость 308

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россия

черногория

албания

исландия

республика крым

норвегия

грузия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, евросоюз, черногория, албания, исландия, республика крым, норвегия, грузия, украина, в мире