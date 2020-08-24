https://ria.ru/20200824/krym-1576262826.html
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:22
2020-08-24T21:22
2020-08-25T03:30
россия
жозеп боррель
евросоюз
черногория
албания
исландия
республика крым
норвегия
грузия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузия</a>, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение "данью традиции". По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг "крымского вопроса" давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.
https://ria.ru/20200728/1575020616.html
https://ria.ru/20200727/1575002256.html
Че Гевара
Грузины ждут открытия авиа сообщения и туристов из России ? ... Ну-ну ...
389
Петя Мокин
Начнем. Самая поганая семга - это норвежская. Выкормленная в ваннах незнамо чем. Откровенная гадость
308
145
россия
черногория
албания
исландия
республика крым
норвегия
грузия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жозеп боррель, евросоюз, черногория, албания, исландия, республика крым, норвегия, грузия, украина, в мире