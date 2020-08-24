Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/kredit-1576230311.html
В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне трех процентов годовых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:57
2020-08-24T15:46
россия
михаил мишустин
кредит
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576246588_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ded50567945fb4de397a88e0cd04f046.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне трех процентов годовых, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Как отметил председатель кабмина, до сих пор условия предоставления средств на эти цели были схожи с потребительскими займами. По поручению Владимира Путина их решили сделать более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.Льготный период кредитования увеличили с трех до девяти месяцев после окончания учебного заведения: таким образом выпускники смогут найти работу, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.Срок погашения при этом продлили до 15 лет по истечении льготного периода. "Отмечу, что ставка в три процента может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу — для этого им надо подать соответствующее заявление в банк",— подытожил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20200819/1575962925.html
https://ria.ru/20200811/1575616909.html
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мишустин: "На образовательные кредиты устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых"
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство установило процентную ставку на образовательные кредиты в размере трех процентов годовых. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции в понедельник в Москве.
2020-08-24T11:57
true
PT0M36S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576246588_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_f5c3912f55896f17e6a376a29568707f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, кредит, образование - общество

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

11:57 24.08.2020 (обновлено: 15:46 24.08.2020)
9396
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне трех процентов годовых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как отметил председатель кабмина, до сих пор условия предоставления средств на эти цели были схожи с потребительскими займами. По поручению Владимира Путина их решили сделать более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.
Абитуриент перед собеседованием с приемной комиссией
19 августа, 03:26
Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
Льготный период кредитования увеличили с трех до девяти месяцев после окончания учебного заведения: таким образом выпускники смогут найти работу, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.
Срок погашения при этом продлили до 15 лет по истечении льготного периода.
"Отмечу, что ставка в три процента может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу — для этого им надо подать соответствующее заявление в банк",— подытожил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Удаленный режим работы
11 августа, 03:06
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
102501312
Обсудить 7
РоссияМихаил МишустинКредитОбразование - Общество
Рекомендуем
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Танк Т-14 Армата
Танк "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Кадры ликвидации канала вербовки боевиков ИГ*. Видео ФСБ
ФСБ ликвидировала канал вербовки террористов
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Актер Никита Джигурда
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Здание гостиницы (19 век)
Заповедник модерна и сапожная столица. Что это за Кимры такие!
Флаги стран Евросоюза
Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова
Индийский красный скорпион
Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния