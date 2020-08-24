https://ria.ru/20200824/kredit-1576230311.html

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне трех процентов годовых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:57

2020-08-24T11:57

2020-08-24T15:46

россия

михаил мишустин

кредит

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне трех процентов годовых, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Как отметил председатель кабмина, до сих пор условия предоставления средств на эти цели были схожи с потребительскими займами. По поручению Владимира Путина их решили сделать более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.Льготный период кредитования увеличили с трех до девяти месяцев после окончания учебного заведения: таким образом выпускники смогут найти работу, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.Срок погашения при этом продлили до 15 лет по истечении льготного периода. "Отмечу, что ставка в три процента может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу — для этого им надо подать соответствующее заявление в банк",— подытожил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20200819/1575962925.html

https://ria.ru/20200811/1575616909.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин: "На образовательные кредиты устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых" Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство установило процентную ставку на образовательные кредиты в размере трех процентов годовых. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции в понедельник в Москве. 2020-08-24T11:57 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, кредит, образование - общество