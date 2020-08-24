https://ria.ru/20200824/krapivin-1576229228.html

Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина

Писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге после ухудшения состояния снова перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости в понедельник невестка писателя Лариса РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:47

2020-08-24T11:47

2020-08-24T11:47

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владислав крапивин

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Писателя <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Krapivin/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Крапивина</a> в Екатеринбурге после ухудшения состояния снова перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости в понедельник невестка писателя Лариса Крапивина.Ранее она на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/larisa.krapivina" target="_blank">Facebook</a> написала, что 15 июля литератора госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, после анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких, тесты на COVID-19 были отрицательные. По словам родственницы, 7 августа Крапивина выписали из терапевтического отделения больницы №40 Екатеринбурга в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад": у 81-летнего писателя появились гематома на ноге, пролежни на спине, а сам он не мог двигаться. Вскоре после выписки писатель был повторно госпитализирован.По ее словам, в воскресенье Крапивин внезапно начал задыхаться. Человек, который находился с ним в палате в этот момент, вызвал врачей. В итоге писателя перевели в реанимацию, дали кислород для улучшения дыхания.Она также отметила, что врачи не говорят родственникам диагноз писателя."Мы не можем добиться от врачей диагноза и, соответственно, не можем запросить какие-либо консультации… Все это (затянувшаяся болезнь писателя – ред.) не просто тяжело. Я даже не могу вам свое состояние описать. Очень это все напряженно", - подчеркнула собеседница агентства.Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году Крапивин создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576207477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав крапивин, екатеринбург, общество