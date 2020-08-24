https://ria.ru/20200824/kosmos-1576224676.html

Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре

Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5" продолжатся в ноябре, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:51

2020-08-24T10:51

2020-08-24T10:51

риа наука

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Летные испытания <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара-А5"</a> продолжатся в ноябре, сообщил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> в ходе доклада вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Борисову</a> на форуме "Армия-2020"."Пораньше, в ноябре", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.В мае Рогозин сообщил, что старт может состояться осенью. Спустя месяц источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком <a href="http://ria.ru/product_Briz-M/" target="_blank" data-auto="true">"Бриз-М"</a> предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20200814/1575768245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин