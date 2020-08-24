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РИА Наука
https://ria.ru/20200824/kosmos-1576224676.html
Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре
Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5" продолжатся в ноябре, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:51
2020-08-24T10:51
риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Летные испытания <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Ангара-А5"</a> продолжатся в ноябре, сообщил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> в ходе доклада вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Борисову</a> на форуме "Армия-2020"."Пораньше, в ноябре", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.В мае Рогозин сообщил, что старт может состояться осенью. Спустя месяц источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком <a href="http://ria.ru/product_Briz-M/" target="_blank" data-auto="true">"Бриз-М"</a> предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20200814/1575768245.html
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юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре

10:51 24.08.2020
581
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" . Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5" продолжатся в ноябре, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме "Армия-2020".
"Пораньше, в ноябре", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос Борисова, состоится ли пуск в этом году.
Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.
В мае Рогозин сообщил, что старт может состояться осенью. Спустя месяц источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Плесецк
14 августа, 07:35Хочу стать космонавтом
Первую за шесть лет тяжелую ракету "Ангара" отправили в Плесецк
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
2431000
Обсудить 3
РИА НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
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