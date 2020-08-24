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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576265086.html
Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Президент США Дональд Трамп уверен, что от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:59
2020-08-24T23:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> уверен, что от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина.Ранее члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом неоднократно опровергали заявления президента США, что коронавирус "может постепенно сойти на нет"."Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролине</a>. Он напомнил, что в США идет финальная фаза испытания вакцины от коронавируса, и заявил, что "она может появиться до конца года или гораздо раньше". "Вместе мы преодолеем вирус", - отметил американский президент.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 5,7 миллиона человек, 177 тысяч жителей США скончались.В США несколько компаний работают над созданием вакцины от коронавируса, сейчас новая вакцина проходит финальный этап испытаний. Ранее администрация Трампа заявляла, что вакцина может появиться до конца года.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) с партнерами инвестировал 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины

23:59 24.08.2020
1378
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина.
Ранее члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом неоднократно опровергали заявления президента США, что коронавирус "может постепенно сойти на нет".
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"Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Он напомнил, что в США идет финальная фаза испытания вакцины от коронавируса, и заявил, что "она может появиться до конца года или гораздо раньше". "Вместе мы преодолеем вирус", - отметил американский президент.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 5,7 миллиона человек, 177 тысяч жителей США скончались.
В США несколько компаний работают над созданием вакцины от коронавируса, сейчас новая вакцина проходит финальный этап испытаний. Ранее администрация Трампа заявляла, что вакцина может появиться до конца года.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестировал 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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