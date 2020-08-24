https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576244522.html

Российские ученые создадут систему прогнозирования эпидемий

Консорциуму российских научных институтов под управлением ядерного центра в Снежинске (Челябинская область) предстоит в течение трех лет разработать систему... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:21

2020-08-24T15:21

2020-08-24T15:21

распространение нового коронавируса

россия

открытия - риа наука

российская академия наук

воз

снежинск

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Консорциуму российских научных институтов под управлением ядерного центра в <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a> (Челябинская область) предстоит в течение трех лет разработать систему прогнозирования и развития эпидемий инфекционных заболеваний, которая, как ожидается, поможет своевременно принимать меры по нераспространению тяжелых заразных болезней.Как сообщила пресс-служба входящего в <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a> Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), ранее августе во ВНИИТФ состоялось установочное совещание по вопросам выполнения работ в рамках гранта министерства науки и высшего образования РФ. До этого проект снежинского ядерного центра по моделированию эпидемий вирусных инфекций на конкурсной основе получил поддержку Минобрнауки. "Срок его реализации рассчитан на три года. За это время ученым предстоит проделать огромную работу, направленную не только на продвижение науки, но и на оказание реальной помощи практическому здравоохранению и руководству страны", - говорится в сообщении.В совещании, помимо специалистов ВНИИТФ, приняли участие сотрудники Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Института прикладной физики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> и Института прикладной математики РАН. Участники проекта подписали совместный протокол, где обозначены задачи, которые им предстоит решить. Основная работа ученых будет проходить в онлайн-режиме."Кроме собственно моделирования, мы в этом проекте должны убедить всех, прежде всего, наверное, органы государственной власти, что необходимо иметь инструменты для оценки последствий эпидемий. Это не последняя эпидемия, и существуют еще более тяжелые инфекции, которые могут в будущем поразить человечество. Нужно уметь и предсказывать последствия, и оценивать мероприятия, которые необходимо вовремя провести, для того, чтобы инфекция не развилась в эпидемию", - отметил руководитель проекта Сергей Лебедев, слова которого приведены в сообщении.В ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, в том числе во ВНИИТФ, исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов. Весной 2020 года ученые снежинского ядерного центра создали модель распространения коронавирусной инфекции, которая, по мнению эпидемиологов, показала хорошие прогностические качества. Эта модель позволяет учитывать как различные каналы заражения, так и до определенной степени очаговость распространения инфекции.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.

https://ria.ru/20200811/1575650345.html

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

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снежинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытия - риа наука, российская академия наук, воз, снежинск