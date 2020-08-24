https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576224516.html
Власти отметили высокий уровень защиты московского транспорта от COVID-19
Городской транспорт Москвы безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:47
2020-08-24T10:47
2020-08-24T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим ликсутов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Городской транспорт <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.Он напомнил, что во время пандемии в столичном транспорте изменили регламенты уборки и интенсивность дезинфекции. Кроме того, на станциях и остановках появились бесплатные санитайзеры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200823/sobyanin-1576190665.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество