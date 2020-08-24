https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576224516.html

Власти отметили высокий уровень защиты московского транспорта от COVID-19

Городской транспорт Москвы безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:47

2020-08-24T10:47

2020-08-24T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максим ликсутов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124952_0:147:3122:1903_1400x0_80_0_0_fa792e18c0fa2569b6c249e80d638bdd.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Городской транспорт <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.Он напомнил, что во время пандемии в столичном транспорте изменили регламенты уборки и интенсивность дезинфекции. Кроме того, на станциях и остановках появились бесплатные санитайзеры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200823/sobyanin-1576190665.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество