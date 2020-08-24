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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576224516.html
Власти отметили высокий уровень защиты московского транспорта от COVID-19
Городской транспорт Москвы безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:47
2020-08-24T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим ликсутов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Городской транспорт <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.Он напомнил, что во время пандемии в столичном транспорте изменили регламенты уборки и интенсивность дезинфекции. Кроме того, на станциях и остановках появились бесплатные санитайзеры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество

Власти отметили высокий уровень защиты московского транспорта от COVID-19

10:47 24.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус на Садовом кольце в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автобус на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Городской транспорт Москвы безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно и точно защищён лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах", - сказал Ликсутов.
Он напомнил, что во время пандемии в столичном транспорте изменили регламенты уборки и интенсивность дезинфекции. Кроме того, на станциях и остановках появились бесплатные санитайзеры.
Сергей Собянин
Вчера, 08:46Распространение нового коронавируса
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
631000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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